Leder

Politisk spill om nødhjelp

HJELP EN MÅ FREM: Grensepasseringer til Idlib må holdes åpne for livsviktig humanitær hjelp. Foto: Harald Henden

I FNs sikkerhetsråd har det de siste dagene pågått et kynisk spill om flere millioner syreres liv og helse. Samtidig har FN lagt frem en rapport som dokumenterer nye krigsforbrytelser mot sivile i opprørskontrollerte områder.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

10. juli utløper fristen for å forlenge avtalen som sikrer åpne grenseoverganger for nødhjelp fra Tyrkia til opprørskontrollerte områder i nordlige områder av Syria. For å hindre hungersnød, og en kritisk mangel på medisiner, må disse rutene holdes åpne.

Tidligere denne uken la Tyskland og Belgia frem et forslag i FNs sikkerhetsråd som ville sikre fortsatte nødhjelpsforsyninger over to grenseposter fra Tyrkia i ett år. Alle andre medlemsland i sikkerhetsrådet støttet resolusjonen, med to vesentlige unntak. Russland og Kina la ned veto.

Russland la i stedet frem et forslag om å tillate nødhjelp over ett krysningspunkt fra Tyrkia, i stedet for dagens to, og kun begrenset til seks måneder. Også dette forslaget falt. I forhold til det store behovet for nødhjelp ville det russiske forlaget vært fullstendig utilstrekkelig.

Med mangel på mat, medisiner og elendige boforhold er det selvsagt uakseptabelt å redusere tilgangen på nødhjelp, ikke minst når coronaviruset dramatisk kan forverre situasjonen. I ellevte time arbeides det for å finne et kompromiss, som vil forlenge dagens ordning med to åpne grenseposter i seks måneder. Hvis ikke Russland og Kina godtar en slik løsning vil de påta seg et stort ansvar for at det oppstår en humanitære katastrofe i Nord-Syria.

Russlands motstand vil uansett ha svekket forsøkene på å nå frem med tilstrekkelig nødhjelp til svært sårbare mennesker i krig. Tyskland og Belgia ønsket opprinnelig å åpne ytterligere en nødhjelpskorridor fra Irak, men oppga planen etter russisk motstand. Russlands prinsipielle standpunkt er at nødhjelp bør kanaliseres gjennom deres allierte, Bashar al-Assads regime. Men en tredjedel av Syria er utenfor myndighetenes kontroll. Millioner av sivile syrere i opprørskontrollerte områder er helt avhengig av at rutene for nødhjelp holdes åpne.

Regjeringsstyrker startet i desember, med russisk støtte, en militær offensiv mot den opprørskontrollerte Idlib-provinsen. Den uavhengige internasjonale granskningskommisjonen for Syria dokumenterer en lang rekke krigsforbrytelser mot sivile i Idlib og anklager både regimet og jihadistgruppen HTS. I kryssilden befinner det seg millioner sivile syrere, mange av dem internt fordrevne. De må ikke i tillegg bli offer i et politisk spill om nødhjelp.

Publisert: 09.07.20 kl. 15:23

