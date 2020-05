Kommentar

Pandemi, fra A til Å

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Det er to måneder siden landet ble stengt. Nå åpner vi forsiktig døren og håper alt skal bli bra, slik det står skrevet på tusenvis av barnetegninger i regnbuens farger. Det følgende, fra A til Å, er noe jeg har lært i pandemien:

A: Avstand. Vi må holde avstand til hverandre, også kalt sosial distansering. Kyssing, klemming og håndhilsing bør ikke finne sted, med unntak for fast partner.

B: Bærekraftsmål. Statsråder bruk av en FNs bærekraft pin på jakkeslaget ble angrepet av enkelte som mente de heller bør bære det norske flagg.

C: Coronakonsert: Et digitalt hjemmealternativ til å gå på konserter og oppsøke sommerens festivaler. Et krisetiltak for å holde deler av kulturlivet i gang.

D: Desinfeksjon. President Donald Trump lanserte på en pressekonferanse nye ideer for å rense kroppen for virus ved hjelp av rengjøringsmidler. (Obs: Ikke prøv dette hjemme).

E: Ettervekst. En fenomen som ble synlig i ukene da alle landets frisørsalonger var stengt.

F: Flaggermus. Hovedmistenkt som opprinnelige bærer av covid-19 viruset. Viruset kan ha blitt overført til et annet dyr før det angrep mennesker.

G: Gudstjeneste på internett. Kirken har funnet en plass i data-skyen og strømmingen av gudstjenester har fått et stort publikum.

H: Hostevane. Hytteforbudet var tidsavgrenset, men hosterådet gjelder for alltid. Vi må heretter alltid huske å hoste eller nyse i albuekroken eller lommetørkle. Og vi må aldri slutte å vaske hendene.

I: Immunitet. Det antas at en person som har hatt sykdommen utvikler immunitet, men det er usikkert hvor lenge det varer.

herunder flokkimmunitet. Enkelte land har forsøkt å oppnå flokkmentalitet, som er et omstridt tema blant eksperter.

J: Ja, vi elsker. Men nå oppfordres vi til å synge sangen hver for oss i de tusen hjem kl. 13.00 på nasjonaldagen. For første gang siden 1944 blir det ikke barnetog, kun hornmusikk.

K: Krise. Det mest benyttede ord våren 2020. Se helsekrise, økonomisk krise, internasjonale krise, nasjonal krise m.m. Se også katastrofe. En tid for dystre spådommer.

L: Lys. -Hva om utsetter kroppen for et enormt lys, enten det er ultrafiolett eller bare veldig kraftfullt? (President Donald Trump tenker høyt om tiltak mot corona på en pressekonferanse i Det hvite hus).

M: Mute (uttales mjut). Brukes under videokonferanser med mange deltagere. Et mye benyttet ord i coronakrisen for å stilne støyende møtedeltagere.

N: Norgesferie. Grensene er stengt og vi blir bedt om å legge ferien i eget land. I sommer kommer det ikke reiseselskaper fra Kina eller bobilturister fra Tyskland

O: Overvåkning. Smittesporing, blant annet ved hjelp av mobilapper, har gitt myndighetene nye muligheter til å overvåke innbyggernes bevegelser og interaksjon.

P: Polkø. Velkjent fenomen før årtusenskiftet da kunder sto i kø for å handle over disk. Uten taxfree og grensehandel er vinmonopolet absolutt og på grunn av adgangsbegrensninger (se avstand) har det igjen oppstått polkø.

Q: Quo vadis. Hvor går vi nå? Kommer det nye smittebølger. Er vi ved slutten av begynnelsen, eller ved begynnelsen på slutten av epidemien?

R: Smittetallet R (Reproduksjonstallet) viser hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter andre. Et synkende R-tall, til godt under en, gjør det mulig med en gradvis gjenåpning av samfunnet.

S: Stimulus: Ytre sansepåvirkning (som utløser en reaksjon). Brukt som betegnelsen på de økonomiske krisepakkene for å redde næringsliv og arbeidsplasser.

T: Toalettpapir: Hamstring i epidemiens første fase ble en internasjonal trend. Se også tørkepapir, hermetikk, ris, mel m.m.

U: Unmute (uttales ønnmjut): En handling som må foretas vil en skal komme til orde i videokonferanse (hvis man først har «mutet»).

V: Virologi: Vitenskapen om virus og virussykdommer. Se også epidemiologi, vitenskapen om sykdomsutbredelse. Aldri har så mange lyttet til så få eksperter på epidemier og virus.

W: Wuhan. By i Kina med 11 millioner mennesker. Det første stedet hvor covid-19 ble registrert. Viruset spredte seg i flere uker før innbyggerne ble pålagt karantene. Wuhan ble den første av mange stengte byer.

X: XÆA-12. Det er ikke en ny bilmodell, men navnet til Grimes og Elon Musks nyfødte barn. Gleden av å bli far, ble avløst av raseri over Californias strenge coranatiltak som Musk kalte «fascistiske».

Y: YouTube. Mediegiganten valgte å fjerne konspirasjonsteorier som knyttet covid-19 til innføringen av 5G-nettverk og spekulative filmer som fremmet vidunderkurer mot corona.

Z: Generasjon Z. Barna til generasjon X har brukt digital teknologi i hele sitt liv. De har et fortrinn i den digitale omveltningen som ble fremskyndet av viruset. Vi andre måtte oss lære å bruke Zoom.

Æ: Ærfugl. Mystisk massedød av fuglearten i Oslofjorden denne våren. Ærlig talt har det ingen sammenheng med corona, men årsaken er ukjent.

Ø: Økologi. Vann og luft er renere på grunn av redusert menneskelig aktivitet. Dyrene gjør comeback når mennesker må holde seg hjemme. Delfiner svømmer i Bosporos og villsvin oppsøker storbyer

Å: Å slå ned. Strategien norske myndigheter valgte for å bekjempe covid-19, i kontrast til den svenske «brems-strategien». Om ett år eller to får vi sikkert svar på hvilken strategi som var best i kampen mot viruset.

