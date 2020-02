KLIMASTREIKENE STARTER OPP IGJEN: I april er det planlagt nye klimastreiker i Norge. Foto: Hansen, Tom / NTB scanpix

Leder

Streik er ikke gyldig fravær

Nye klimastreiker er under planlegging. Det er ikke noe å si på engasjementet. Tvert om. Men elevene kan ikke slippe fravær når de har fravær.

Og det var akkurat det kunnskapsminister Trine Skei Grande fastslo i Stortinget denne uken. I et skriftlig spørsmål fra Frps Roy Steffensen ble det vist til et oppslag i VG fra i fjor, hvor Grande oppfordret rektorer til å stryke fraværet i forbindelse med klimabrølet.

– Hvis man varsler skolen på forhånd og har gode prosedyrer på dette, må det være greit. Ungdom må engasjere seg mer og ikke mindre i de store samfunnsspørsmålene, sa Trine Skei Grande den gang.

Nå har Grande skiftet jobb og syn. I sitt svar skriver Grande at selv om ungdommen er fremtiden, og det er viktig og bra å engasjere seg i klimakampen, er det nok likevel ikke bare å gi dem fri.

Nå lander hun på at «Slik dagens regler er utformet, vil derfor deltagelse i en elevstreik som oftest ikke gi dokumentert fravær.»

Det er når fravær defineres som «politisk arbeid» elevene kan få tillatelse til å være borte fra undervisningen. Men Grande mener det skal mer til enn å delta i klimastreik for å komme i den kategorien, i alle fall om man bare er en mening klimabrøler. Grande oppfordrer samtidig alle som kan delta og har kontroll på fraværsprosenten, til å engasjere seg for klima.

Dette er en grei avklaring.

Om kunnskapsministeren hadde ment noe annet i den ganske betente debatten om fraværsgrenser, ville det vært oppsiktsvekkende.

Det er ikke slik at man får lønn under streik i arbeidslivet heller. Om motparten som man streiker imot, skal være den som legger til rette for streik, må man vel kunne si at streikens sprengkraft reduseres til en liten kinaputt.

I tillegg vil elever med lavt oppmøte i et fag, fort kunne bli nyslåtte klimaaktivister over natten, bare for å holde på karakteren.

Fraværsgrense ble innført i 2016. Grande forteller at det kommer en sluttevaluering av tiltaket nå vår. Det er bra. Erfaringene så langt har vært positive. Fraværet har gått ned. Elevene er mer motivert til å være på skolen. Om de plutselig skal kunne begynne å klimastreike uten fravær hver fredag, vil det undergrave hele ordningen.

Publisert: 23.02.20 kl. 08:49

