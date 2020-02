KRITISK: – Det er virkelig ikke mulig å sammenligne bind og tamponger med barberhøvler, skriver Rebekka Lind Knoph i dette innlegget i kronikkserien for unge «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Staten skal ikke tjene penger på mensen!

For et halvt år siden fant jeg ut at staten tjener på at jeg har mensen. Siden da har jeg vært rasende. Vi kvinner må betale moms på bind og tamponger som om det skulle vært luksusvarer. La meg fortelle dere en ting, det er ingenting med mensen som er luksus.

Nå nettopp

REBEKKA LIND KNOPH (20), politisk nestleder i Troms og Finnmark Unge Høyre.

En av grunnene til at jeg er medlem av nettopp Unge Høyre er fordi jeg vil ha like muligheter for alle og at vi skal kunne få beholde mer av pengene våre. Å kutte moms på bind og tamponger er bare et av mange mulige virkemidler til nettopp det.

Kvinner betaler skatt bare fordi vi er kvinner. Hver gang vi kvinner kjøper tamponger eller bind betaler vi 25 % i merverdiavgift (mva.) til staten. Bind og tamponger er ingen luksusvare, men nødvendige for at vi kvinner skal kunne fungere normalt i hverdagen. Vi kvinner velger ikke om vi vil ha mensen eller ikke, dette er noe universet har bannlyst oss til å ha.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send innlegget ditt til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25.

Enda verre er det når menskopp blir brukt som et argument for lommebok og miljøet. Vi kan ikke ha det sånn at samfunnsdebatten eller staten velger at vi skal ha menskopp eller ikke. Mange av oss foretrekker tamponger, bind, eller noe annet som passer oss. Det er vårt valg, ikke staten eller resten av samfunnet sitt.

Til alle dere ikke-blødende mannfolk der ute som tenker de vil kutte momsen på barbersaker. Det er virkelig ikke mulig å sammenligne bind og tamponger med barberhøvler. Dere ikke-blødende menn kan velge om dere vil barbere dere eller ikke, jeg kan ikke velge om jeg vil blø hver måned eller ikke. Det finnes produkter, som for eksempel p-piller, som gjør det mulig å hoppe over mensen. Dessverre opplever mange negative bivirkninger, og vi kvinner fortjener at vår mens ikke er en inntekt for staten.

Canada kuttet moms på bind og tamponger i 2015, New York fulgte året etter ved å legge ned et lokalt forbud mot skatter for tamponger og bind, og Australia fulgte så etter nå i fjor med å fjerne momsen helt. Til og med India bestemte seg for i 2018 å skrote sin 12 prosent moms på mensen produkter.

Da kan ikke Norge, i 2020, være noe dårligere. Det at Canada, New York, Australia og India har fjernet eller kuttet moms på bind og tamponger har gjort at kvinner blir respektert og at bind og tampong blir anerkjent som et høyst nødvendige produkter for å kunne ha en normal hverdag.

Høyre vil at alle skal sitte igjen med mer av sine egne penger ved å kutte i unødvendige skatter og avgifter. Dette er en avgift vi fint kan kutte i, om ikke fjerne helt. Jeg synes det er helt rimelig å kutte i andre utgiftsposter for å gjøre opp for eventuelle tap av inntekter fra salg bind og tamponger. Og dersom vi absolutt er nødt til å betale moms på mensen produkter, så la i det minste inntektene staten får fra dette gå til formål som fremmer og forsker på kvinnehelse da dette er et felt vi mangler enormt med kunnskap på.

Jeg finner meg ikke i at staten tjener penger på min mens.

Publisert: 24.02.20 kl. 11:16

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser