Kan Ap vennligst ta rev i seilene?

Ap sentralt har bestemt seg for å gå i strupen på en liten privat stiftelse som Human Rights Service (HRS). Hvorfor og hva som er moralen i dette overlater vi til folk flest å bedømme.

HEGE STORHAUG, informasjonsleder i Human Rights Service

Ap-leder og partiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støres viser i en kronikk i VG 11. februar at Ap sliter med å fremme ny politikk. Det eneste som er «politisk» nytt fra Ap er at skytsene rettes mot HRS der temaet ellers er terroren 22. juli 2011 og samholdet det har skapt i partiet. Det er nok mange ikke-Ap velgere som kjenner på Støres manglende evne til å fremsnakke nasjonalt fellesskap knyttet til en nasjonal krise.

Støre viser til en helt nøktern og ryddig artikkel på rights.no, vårt nettsted, som refererer dommen som nylig falt i Høyesterett om blant annet den såkalte kakerlakk-saken. Ap tolker – og knytter - illustrasjonen av denne artikkelen til folkemordet i Rwanda og terroren i Norge 22. juli.

Dette er nok et tegn på hvilket konfliktnivå som er skapt i Norge grunnet masseinnvandringen, og dette fyrer Ap oppunder. Hvis det er i håp om å kapre velgere, spørs det hvor vellykket det er. Folk flest er ikke så glad i konflikter.

Alle som har fulgt arbeidet til tenketanken vår gjennom årene, vet at det er ingen andre innen dette feltet som eksempelvis har jobbet mer for å beskytte særlig ikke-vestlige barn og unge mot kjønnslemlestelse, dumping på koranskoler og transkontinentale tvangsekteskap. Hvordan får Ap dette til å henge sammen – folkemord, terror og å beskytte sårbare barn og unge?

Det ikke så mange vet, er at HRS under Stoltenbergs regjeringer hjalp til med å finne gode løsninger for å beskytte unge mot henteekteskap. Ap den gang hadde forstått at denne innvandringen var ødeleggende på individnivå, økonomisk og også kulturelt for Norge, fordi integreringen oftest torpederes ved slike ekteskapsinngåelser.

Vi tillater oss å oppfordre Ap til å fokusere på presserende uløste oppgaver innen innvandringens konsekvenser, særlig i lys av sårbare gruppers mangel på rettssikkerhet og menneskerettigheter:

1. Etter 25 år med lovforbud mot kjønnslemlestelse, har Norge fremdeles ingen tiltaler. HRS har spilt inn lovendring som vil pålegge foreldre å beskytte barna mot overgrepet. Ta en prat med Frp og se om dere kan samarbeide for et flertall på Stortinget – for barnas skyld?

2. For 17 år siden dokumenterte HRS at barn dumpes på koranskoler i land som Somalia og Pakistan. Først nå er det politisk enighet om at dette er et overgrep, og Ap har løsninger i tråd med HRS’ forslag i rapporter. Kan Ap ta initiativ overfor andre partier på Stortinget og få på plass lover og regler som både beskytter barna mot uttransportering og også sikrer at dumpede barn returneres raskt?

Flere tema kunne vært nevnt. Det viktige nå etter alle års partipolitiske spill, er at denne uverdige leken i sandkassa avblåses. Masseinnvandringen siste tiårene har hatt dramatiske konsekvenser på individnivå, kulturelt og økonomisk. Alle nødvendige fakta er på bordet. Norge er tjent med at nettopp Ap tar rev i seilene og lar fornuften vinne frem. Vi er på overtid.

