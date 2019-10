UNDER PRESS: Iraks statsminister Adel Abdel-Mahdi talte fredag til nasjonen i en TV-tale. Han ba om ro etter flere dager med demonstrasjoner. Foto: HANDOUT / IRAQIYA TV

Leder

Ny arabisk oppstand

100 mennesker skal ifølge en menneskerettighetskommisjon være drept og over 4000 såret etter flere dager med demonstrasjoner mot myndighetene i Irak. Til tross for portforbud og blokkering av internett fortsetter irakere å protestere i Bagdad, Basra og andre byer. Statsminister Adel Abdul-Mahdi og hans regjering er satt under hardt press, etter bare ett år ved makten.

Årsakene til opprøret er de samme som under den arabiske våren. Irakerne protesterer mot vanstyre, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. De fleste er unge. Situasjonen i Irak gjenspeiler seg i mange arabiske land. 30 prosent av befolkningen i arabiske land er mellom 15 og 29 år. 60 prosent har ennå ikke fylt 30 år. De er bedre utdannet enn tidligere generasjoner. De bruker sosiale medier. De kjenner en verden utenfor landsbyen. Men arbeidsledigheten er i gjennomsnitt 30 prosent. En stor del av den unge befolkningen opplever at de står utenfor og uten fremtidshåp.

Den arabiske våren i 2011 endte uten at noen av kravene ble innfridd. Det ble hverken frihet, arbeid eller demokrati. I Syria pågår krigen fortsatt. I Egypt er undertrykkelsen enda verre enn før. I andre land ble protestene slått ned med makt. Situasjonen er blitt verre de siste årene og derfor vil folk igjen reise seg i protest. Det skjedde nylig i Egypt. Det utspiller seg nå i større omfang i Irak. Bare i Tunisia, der den arabiske vår startet, førte protestene frem. I dag er det parlamentsvalg i Tunisia. Landet har frie valg, men sliter med de samme økonomiske utfordringer som andre land i regionen.

Statsminister Abdul-Mahdi sa i en tale fredag at han vil svare på folkets krav, forutsatt at det først blir ro. Men nå er utålmodigheten stor, og deler av opposisjonen støtter demonstrantene. Både FNs høykommissær for menneskerettigheter og Amnesty International protesterer mot irakiske sikkerhetsstyrkenes overdrevne maktbruk mot sivile. Det rapporteres om bruk av skarpe skudd, gummikuler, sjokkgranater og tåregass. Voldsbruken må etterforskes og få konsekvenser. Borgerne har rett til å uttrykke sin misnøye på fredelig vis. Portforbud og sensur forsterker inntrykket av myndigheter som ikke vil lytte. I stedet for å bruke overdreven makt for å slå ned protestene i gatene, bør regjeringen snarest adressere årsakene til misnøyen.

