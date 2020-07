Leder

Skremmende fra Tyskland

Nynazister demonstrerer i den tyske byen Dresden i februar i år. Foto: FILIP SINGER / EPA

Høyreekstremismen øker i Tyskland - også i miljøer som skal beskytte samfunnet mot slike ødeleggende krefter.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Avsløringer av høyreekstreme i militære elitetropper og i deler av politiet skremmer langt utover Tysklands grenser. Nylig la landets forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer ned en spesialstyrke-avdeling, og ga de andre avdelingene av samme type en tidsfrist for å vise at de ikke har tilsvarende problemer i sine rekker.

Nedgravd i hagen til en offiser i spesialstyrken ble det denne våren funnet våpen og eksplosiver, sammen med en SS-sangbok og en rekke andre nazi-gjenstander. Offiseren antas å være en av de ledende i det nynazistiske miljøet i det tyske forsvaret. Han er også blant dem som skal ha deltatt på en fest der han selv og flere andre spesialsoldater sang gamle nazi-sanger og løftet armen til Hitler-hilsen.

Tysklands historie

Det tyske myndigheter tidligere trodde var enkeltstående eksempler på nazister og høyreekstreme i militæret og politiet, fremstår nå i økende grad som organiserte nettverk. Ingen vet hvor omfattende disse nettverkene er. Men myndighetene frykter at det dreier seg om mange involverte, kanskje til og med blant dem som etterforsker dem.

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer har lagt ned en av landets spesialstyrke-avdelinger, fordi den var infisert av høyreekstremisme. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA

Gjennom de siste årene har høyreekstreme utført en rekke drap i Tyskland, og stått bak enda flere drapsforsøk. Toppsjefen for det tyske sikkerhetspolitiet, Thomas Haldenwang, har uttalt at høyreekstremisme er den største trusselen mot det tyske demokratiet i dag. Det er ord som bærer et stort alvor, særlig gitt Tysklands historie.

Dyp uro

Det er lenge siden andre verdenskrig. Lenge siden verden tok et oppgjør med nazismen, den dødbringende og menneskefiendtlige ideologien som hadde kostet så mange liv, og skapt så mye lidelse. Lenge siden generasjonene før oss sa “Aldri mer”.

Når vi nå ser de samme kreftene selv i de institusjonene som skal beskytte borgerne, og beskytte demokratiet, kjenner vi en dyp uro. Det er helt avgjørende for Europas fremtid at tyske myndigheter får kontroll med denne utviklingen. Historien har lært oss hvor galt det kan gå.

Publisert: 27.07.20 kl. 15:47

Les også

Mer om Høyreekstremisme Tyskland Demokrati

Fra andre aviser