Leder

Alt er i spill

Ett år etter at en borgerlig flertallsregjering skulle gi landet mer langsiktighet og stabilitet, har regjeringen igjen havnet i en krise.

Nå truer Frp-leder Siv Jensen med å ta partiet ut av regjering etter at en IS-kvinne og hennes to barn er hentet hjem fra Syria.

Mandag går Siv Jensen til det ekstraordinære skritt å levere en kravliste for å fortsette i regjering til sin egen sjef, statsminister Erna Solberg. Skjønt så ekstraordinært er det ikke. Det er ikke mange månedene siden sist gang Frp leverte en kravliste til sin egen regjering, da i forbindelse med bompengeopprøret. Men det er begrenset hvor mange ganger Frp kan true med å forlate regjeringen. Sentrale kilder i partiet hevder at denne gangen er alt åpent.

I Frp har det alltid vært et mindretall som er kritisk til regjeringsdeltakelse. Nå har langt flere enn de vanlige kritikerne signalisert at de synes begeret er fullt. Selv om det åpenbart skal mye til før det renner over, er dette en sak som setter sinnene i kok hos de tillitsvalgte. Det vurderes også å være en god sak å gå av på. Selv om det sitter langt inne å si fra seg makt og posisjoner, er det også en mulighet for et småslitent regjeringsparti til å blankpusse profilen og tiltrekke seg flere velgere.

I Venstre og KrF holder man pusten. Deres store drøm er en borgerlig regjering uten Frp. Nå øyner de en mulighet for at det faktisk kan skje. Så langt har ikke sentrumspartiene blitt belønnet av velgerne. Mange mener det skyldes at de samarbeider med Frp.

I mange år har KrF og Venstre vært støtteparti for en Høyre/KrF-regjering. Nå mener de det er deres tur til å skinne. Men de bør ikke glede seg for tidlig. Det er slett ikke gitt hvordan Frp vil opptre dersom de velger å forlate regjeringen. For alt vi vet kan Frp se seg tjent med å bane vei for en Ap-ledet regjering. Det vil om ikke annet gjøre det enklere å drive valgkamp.

Kravene fra Frp vil gi en indikator på hvor sterkt ønsket om å fortsette i regjering er. Det er begrenset hvor mye de andre partiene er villig til å gi. Dersom kravene er harde, kan det tolkes som at Frp egentlig ønsker å gå ut.

Det har alltid en kostnad å sitte i regjering. Samtidig får alle gjort det som bør være det viktigste for et parti, nemlig å gjennomføre politikk. Men da må man ville det. En situasjon med gjentatte konflikter mellom regjeringspartiene, er ingen tjent med. Da er det kanskje like greit å gå.

Publisert: 18.01.20 kl. 08:13

