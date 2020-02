ENDA FINERE MÅL: Finansminister Jan Tore Sanner, miljøminister Sveinung Rotevatn og barneminister Kjell Ingolf Ropstad har sendt FN nye klimamål. Foto: Terje Pedersen

Leder

Dette er bra, Norge

Norge er det første vestlige landet som har meldt inn nye kuttmål innen fristen søndag.

Man kan bli deprimert av norsk klimapolitikk. I 30 år nå har vi snakket om å kutte. Vi har satt oss konkrete mål. Og fortsatt slipper vi ut mer enn vi gjorde da vi begynte å love oss bort.

Og nå lover vi enda mer. I Parisavtalen står det at landene skal melde inn sine oppdaterte mål hvert femte år. Fristen er nå på søndag.

Derfor ga regjeringen på fredag beskjed til FN om ytterligere kutt. Planen er ikke lenger å kutte 40 prosent, men mellom 50 og 55 prosent innen 2030 – i forhold til 1990. Det betyr at vi må fjerne mellom ca. 25 og 28 millioner tonn. Vi slapp totalt ut 52 millioner tonn klimagass i 2018.

Mange føler kanskje ikke helt for å slippe jubelen løs. Vi har ikke klart dette før.

Men ser vi ser litt nøyere etter, har utslippene faktisk gått ned i Norge de siste tre årene. Det er lenge siden toppen, i 2007. Utviklingen går i riktig retning, selv om det går for sakte.

Og fremover er det alvor. De nye målene skal Norge ta i samarbeid med EU. Vi får et årlig utslippsbudsjett. Klarer vi det ikke, får vi ekstra straffeutslipp i regnskapet. Dette er altså langt mer forpliktende enn før.

Norge er et av de landene som tydeligst har vist at det er mulig å kutte utslipp kombinert med økt vekst. OECDs tall viser at Norge er et av de landene som skaper størst verdier med minst mulig utslipp.

Vi ville også hatt langt høyere utslipp om vi ikke hadde gjort noe. Siden 1990 har vi fått en million flere innbyggere og en mye større olje- og gassindustri. Dette kunne sett mye verre ut, var det ikke for at vi for eksempel innførte CO₂-avgift på utslipp tidlig.

Ser vi til Europa er det også gode nyheter der. Ifølge Energi og Klima har kullkraftbruken falt kraftig. Totalt sett er fornybarandelen i EUs kraftmiks nå på 35 prosent.

Det er bra. Men Norge er kommet mye lenger. I hundre år har vi kjørt store deler av landet vårt på fornybar kraft. Vi har fullført del en av det grønne skiftet.

Og med så store inntekter som Norge har fra olje, bør vi kunne fortsette å være i førersetet her.

