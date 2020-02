BLANDET MOTTAGELSE: President Donald Trump applauderes av visepresident Mike Pence mens flertallsleder Nancy Pelosi river i stykker presidentens tale. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trumps beste realityshow

President Donald Trumps tale om rikets tilstand var både en effektiv valgkamptale og et følelsesladet realityshow.

I 78 minutter argumenterte Trump for hvorfor han fortjener å bli gjenvalgt i november, akkompagnert av entusiastiske republikanerne som ropte: Fire nye år, fire nye år. Han var opptatt av å tilfredsstille sin politiske base, samtidig som han forsøkte å appellere til et bredere publikum.

Ingen president før ham har bedre utnyttet TV-mediet. Om lag 50 millioner amerikanere så på talen om rikets tilstand og for anledningen hadde Trump hentet hjem en amerikansk korporal fra Afghanistan for å bli gjenforent med ektefelle og barn på live TV.

På direkten delte han også ut et stipend til en svart amerikansk jente fra et fattig område for at hun kan gå på privatskole. Førstedame Melania Trump delte ut landets høyeste sivile orden til den konservative radioverten, Rush Limbaugh, som nylig kunngjorde at han har kreft.

I natt utspilte det seg også et politisk drama i Kongressen. Vi så scener fra et iskaldt forhold mellom presidenten og ledende demokrater. Demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi introduserte Trump, uten å bruke de sedvanlige ordene om at det var en ære og et privilegium å ønske han velkommen. Trump ignorert deretter hennes utstrakte hånd. Da Trump avsluttet sin tale rev Pelosi demonstrativt i stykker presidentens tale.

Pelosi og visepresident Mike Pence så ikke ut til å veksle et ord mens de ventet på presidentens ankomst, åpenbart ukomfortable i hverandres selskap. Senere var en smilende Pence stadig på bena for å applaudere presidentens tale, mens en stram Pelosi forhold seg i ro eller så ut som hun ryddet i papirer.

Den ene delen av salen var i ekstase, den andre satt hoderystende i stillhet. Flere demokrater forlot salen lenge før Trump var ferdig med sin tale. At polariseringen er så sterk er ikke bare Trumps skyld, men han må bære sin del av ansvaret.

Trump har aldri vært en samlende leder. Han har ikke engang forsøkt.

Presidenten dyrker sin base av trofaste tilhengere, mens han håner sine politiske motstandere. I natt la han imidlertid mer vekt på å fremheve sine egne prestasjoner enn å rakke ned på opposisjonen.

Trump innledet sin tale med å snakke om «det store amerikanske comeback». Han sa at rikets tilstand var bedre enn noensinne, og at amerikansk økonomi aldri har vært sterkere. Årsaken er ifølge Trump hans politikk med færre offentlige reguleringer, skattelette og nye handelsavtaler. Han viste historisk lave arbeidsledigheten og økende reallønn. Dette er hans aller beste argument for å bli gjenvalgt, og han brukte det for alt det er verdt.

Trump advarte mot sosialisme, som han anklager demokratene for å ville innføre hvis de vinner valget. Sosialisme ødelegger nasjoner, sa Trump. Og Trump sa at «vi aldri vil tillate at sosialisme skal ødelegge vårt amerikanske helsesystem».

Presidenten snakket ofte direkte til sin velgerbase og deres hjertesaker. Men det var åpenbart at han også forsøkte å appellere til minoriteter som tradisjonelt stemmer på det demokratiske parti, som svarte velgere og spansktalende.

Trump snakker ikke om det store tema de fleste andre verdensledere mener er den største utfordringen i vår tid, klimaendringene. Men han vil i det minste plante trær, en billion nye trær i USA og andre steder i verden.

Flertallets leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, inviterte i desember Donald Trump til å holde den sedvanlige talen for den samlet Kongress. Dette skjedde to dager etter at de hadde vedtatt å stille Trump for riksrett. I dag faller avgjørelsen i Senatet og Trump kommer til å bli frikjent.

Bare en gang tidligere har en president holdt en slik tale under en pågående riksrettssak. I 1999 berørte ikke Bill Clinton tiltalen mot ham. Det gjorde heller ikke Trump i natt.

Det finnes likhetstrekk mellom talene til de to riksrettstiltalte presidentene. Som Trump valgte Clinton å snakke om styrken i landets økonomi. Som Trump kunne Clinton vise til en langvarig periode med økonomisk vekst.

I motsetning til Trump kunne Clinton vise til at USAs føderale budsjett i 1998 gikk i balanse. Trump lovet i 2016 å balansere de offentlige budsjettene. Han arvet en budsjettunderskudd i 2016 på 585 milliarder kroner i 2016. Det har siden vokst til 1000 milliarder dollar.

Trump brukte mange tall og økonomisk statistikk for å underbygge det han beskriver som fantastiske resultatene av sin politikk. Da passet det ikke å nevne budsjettunderskuddet.

Presidenten nevnte i talen heller ikke det demokratiske valgkaos i Iowa. Han holdt seg til det manus som Pelosi rev i stykker. Kanskje er det også ubevisst uttrykk for demokratenes frustrasjon.

Trump leverte en god og effektiv valgkamptale. Republikanerne står samlet, mens demokratene er splittet. Demokratene er usikre på hvem som er best egnet til å slå Trump i november. Trump og hans venner er selvsikre og optimistiske.

Slik avsluttet Trump sin tale:

– Den amerikanske æra har bare begynt. Det beste er fortsatt foran oss.

I et øyeblikk minnet han om Ronald Reagan og hans optimistiske budskap om morgen i Amerika. Men det var en annen tid.

Et tradisjonelt motto for USA er E pluribus unum, som kan oversettes med fra mangfold til enhet. I 2020 er ikke rikets tilstand kjennetegnet av enhet, men av dyp splittelse.

