– Stoikerne råder oss til å slutte å bruke krefter på å være sinte for ting som allerede har skjedd. Det som har skjedd, får vi ikke gjort noe med, i stedet bør vi derfor konsentrere oss om det vi kan forandre ved fremtiden, skriver Kaja Melsom, filosof i Human-Etisk Forbund. Foto: privat

Debatt

Stoisk ro i Coronaens tid

Listen er lang over ting vi bekymrer oss for om dagen: Sykdom, smerte, død, ensomhet, kjedsomhet, konkurser, arbeidsledighet og fattigdom. Hvordan beholde roen? Hvordan unngå å få panikk?

KAJA MELSOM, filosof i Human-Etisk Forbund

Tipsene handler som regel om distraksjon eller positiv tenkning: gjør noe hyggelig, se en film, få tankene over på noe annet; det kommer til å gå bra til slutt.

Dette er slik vi gjerne håndterer stress og uro. Og ja, distraksjoner gir oss en pause fra all elendigheten. Men en kveld med seriefråtsing gjør oss ikke mer robuste i møte med morgendagens dårlige nyheter. Og det er grenser for hvor lenge vi kan drive med positiv tenkning i møte med tragedier som den vi ser utspille seg i Italia. Halvfullt glass? Vel, å fokusere på alle italienerne som faktisk overlever, fremstår i beste fall som en form for virkelighetsfornektelse.

Kanskje vi burde anvende en annen strategi for å oppnå ro? Vi kan for eksempel rådføre oss med filosofene i det gamle Hellas, som hadde en helt annen teknikk for å oppnå sjelefred enn de rådene vi typisk leser om i dag.

Stoisismen hadde sin storhetstid i Romerriket for rundt 2000 år siden. For stoikerne vil redningen i en krisetid (og ellers!) ligge i å styre det vi har en viss kontroll over; nemlig egne tanker.

Stoikerne var opptatt av at vi må skille mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. De hadde tatt inn over seg at det meste har vi ingen kontroll over. Selv om vi lever sunt og tar forhåndsregler, kan vi bli rammet av sykdom og ulykker. Selv om vi lever i verdens rikeste og tryggeste land, kan et virus komme og snu opp ned på idyllen i løpet av noen dager.

Vi bør ikke å ønske oss ting det ikke er i vår makt (alene) å skaffe oss, som god helse, rikdom og en glitrende karriere. Tenker vi at lykken avhenger av slike faktorer, blir vi enten skuffet over aldri å få dem eller ute av stand til å glede oss over dem når de kommer, fordi vi da vil engste oss for å miste dem.

Når det kommer til goder vi ikke selv har kontroll over, lønner det seg faktisk å forvente det verste. At vi vil miste jobben, blir fattige og syke. Da kan vi møte nederlaget eller ulykken med et «hva var det jeg sa?» Eller bli positivt overrasket.

Stoikerne råder oss til å slutte å bruke krefter på å være sinte for ting som allerede har skjedd. Det som har skjedd, får vi ikke gjort noe med, i stedet bør vi derfor konsentrere oss om det vi kan forandre ved fremtiden.

Så hva kan vi gjøre nå? Vel - vaske henda, nyse i albuen, holde avstand. Og ellers trekke pusten dypt og prøve å være hyggelige og overbærende med våre medmennesker, framfor å hytte med neven mot myndighetene som reagerte for sent, naboen som kjøpte tre pakker dopapir i panikk eller mot de som dro på skiferie til Østerrike.

Og uavhengig av coronakrise; kanskje trenger vi moderne mennesker å ta inn over oss at det er veldig mye vi ikke har kontroll over. Vi har jo en tendens til å overdrive hvor stor kontroll vi har.

Vi forteller gjerne ungdommen at de kan nå så langt de vil, bare de våger å kaste seg ut i drømmen og jobbe hardt. Mye skam springer ut av at vi underkommuniserer hvor mye flaks og tilfeldigheter spiller inn på hvordan det går oss i livet.

Corona-pandemien minner oss på det.

