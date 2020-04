UTSETTER FESTER: – Russetiden kan vente, skriver Jessie Kong, som selv er avgangselev og russ denne våren. Foto: Privat

«25 under 25»: Viruset tar ikke hensyn til at det er russetid og fint vær

Kjære russ! Når coronakrisen er over, skal vi ha mosh pit oppover hele Karl Johan. Vi skal fylle bussene våre mens bassen sprenger trommehinna, og 01-kullet skal gjøre russetiden til den aller beste. Men akkurat nå må vi sette russetida på pause for samfunnets beste.

JESSIE KONG (18), skoleelev og russ denne våren

Ja, det er kjipt at vi er i den unntakstilstanden vi er i nå. Ingen ønsker at det skal være sånn. Dag etter dag kommer nyheter om viruset som har paralysert en hel verden. Nå for tiden går det mye i debatter og kritikk av håndteringen av viruset.

Selv om det til tider kan virke som meningene om de ulike tiltakene kan ha splittet folk omkring hele kloden, så håper jeg likevel vi alle kan være enige om en ting: Vi må alle ta del i denne livsviktige dugnaden.

Det kan ikke handle om at «det må få lov til å kose seg litt selv i disse coronatider». For man kan faktisk ikke det. Ja, så høres kanskje jeg ut som det nye tiårets gledesdreper, men det er virkelig på tide å forstå alvorligheten av corona.

Man MÅ ikke kose seg når det går på bekostningen av alle våre dyktige helsearbeidere og hverdagshelter, som står på dag og natt i krigen mot viruset.

Her i Norge har de aller fleste av oss anstendighet til å ta innover seg den grufulle situasjonen i Italia, men det hjelper lite når samtalene om den foregår på en smekkfull uteservering, på en fest eller sammen med en stor gjeng i en park.

Hvor mange desperate intensivarbeidere trengs det for å få deg som sitter og myser mot sola på uteserveringa eller skåler på hjemmefesten til å ta den utepilsen på balkongen din isteden?

Jeg tror ikke vi forstår hvor privilegerte vi er her i Norge, hvor vi får lov til å unne oss en tur ut, og en tur i marka. For man trenger ikke reise langt før mennesker sorterer søpla si for å få sneket til seg en luftetur.

Russetiden kan vente, men coronaviruset venter ikke på vårt kjære helsevesen. Når du bare må skåle med russegruppa di, husk at det kan føre til noen i risikogruppa blir smittet, blir alvorlig syke eller i verste fall ta livet fra en som står deg nær.

Ikke vær den som gambler med menneskeliv, så drikk vinen din hjemme og hold liv i den norske dugnadsånden.

Publisert: 24.04.20 kl. 11:57 Oppdatert: 24.04.20 kl. 12:11

