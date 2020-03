Kommentar

Harry og Meghan beskyldes for taktløs corona-flukt

Av Yngve Kvistad

JOBBAVSLUTNING: Hertugparet av Sussex fotografert under deres siste offentlige oppdrag, 9. mars i år. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Harry og Meghan ønsket å trekke seg tilbake fra blitzregnet – og flytter rett inn i rampelyset.

Hertugparet av Sussex, som har frasagt seg kongelige titler og økonomisk understøttelse, men langt på vei beholder begge deler, har forlatt Storbritannia for å unnslippe offentlig oppmerksomhet.

Britiske bladfolk er i sannhet en egen divisjon, og måten prins Harry – og særlig hans afroamerikanske hustru, Meghan – er blitt behandlet på i mediene, kan utløse sympati hos noen hver.

Begge er blitt utsatt for en sur nedlatenhet som ikke står i forhold til den kritikk de strengt tatt må tåle i respektive roller. Både Harry og Meghan har gjort og sagt ting de nok ikke burde, aller minst som kongelige, uten at det berettiger gift i hver ondskapsfulle overskrift.

Å representere Europas mest privilegerte familie og samtidig uttrykke tilstrekkelig ydmykhet og forståelse for offentlighetens forventninger, er en krevende balansegang.

Likevel: Hvor troverdig fremstår nå hertugparets, i og for seg, berettigede klagesang om urimelig oppmerksomhet, når svaret er: Vi flytter til Hollywood!

En avskjermet eiendom i kanadiske Vancouver, tross alt innenfor The Commonwealth, dette Samveldet av nasjoner og gamle britiske kolonier, var nesten «hjemme».

At de meldte flytting dit, som de opprinnelig gjorde, kunne aksepteres. Ja, for enkelte rojalister ga det endog en høyere mening at Nummer Seks (i arverekken) valgte den første dronning Elizabeths nordamerikanske territorium, et senere hovedanliggende i det viktorianske imperiet.

Men ikke før hadde statsminister Justin Trudeau og president Trump stengt verdens lengste grense og proklamert strenge flyrestriksjoner mellom Canada og USA, så gikk det en privatjet fra British Columbia til California.

Her skal hertugparet bosette seg i Petra Manor, [se bildene her] en italiensk inspirert mansion til i underkant av 200 millioner kroner, inntil nylig bebodd av Kardashian-klanens yngste medlem, Kylie Jenner.

De aller fleste vil vite at megastjernenes Los Angeles generelt, med filmhovedstaden Hollywood og kjendisområdet Malibu spesielt, også er verdens største paparazzi-metropol – med en større konsentrasjon av sensasjonsdrevne fotografer per kvadrat enn noe annet sted på kloden.

I den grad Darwins teser om kampen for tilværelsen kan overføres til frilansere med lange linser, er «Survival of the fittest» selve tittelen på den arbeidsavtalen disse fotografene ikke har. De må levere for å overleve.

I Hollywood er det så allment innforstått, at det er en opplyst og vedtatt gjensidighet i overenkomsten mellom «jeger» og «offer».

Den omforente bytte-nytte-kontrakten gir den ene part nødvendig oppmerksomhet i et oppmerksomhetsdrevet økosystem, den andre part smørbar ost på bagelen.

Noen ganger tråkker de kynisk over hverandres grenser, andre ganger later de kynisk som de har gjort det, i et større spill som denne symbiosen i bunn og grunn er.

Det er vanskelig å tenke seg at en opprinnelig filmskuespiller som Meghan Markle og en durkdreven medieyndling som prins Harry ikke er klar over dette. I så fall handler de mot bedre vitende.

Kanskje tenker de at det likevel er lettere å skjerme seg når de ikke lenger har representasjonsoppdrag som tvinger dem ut i offentligheten. Det er i beste fall naivt.

Den andre teorien er mindre sjarmerende. Det er den som har fått selv de mest monarkistiske forsvarere av Windsorfamilien til å hyperventilere.

De håndplukkede, hoffgodkjente såkalte kongelige korrespondenter i så vel konservative The Times som det mørkeblå regjeringsorganet Daily Telegraph, mer enn antyder at forflytningen til Los Angeles er en kalkulert businessoperasjon. Som handler om at hertugparet akter å melke kjendisstatusen optimalt.

I så fall lukter det svidd av det fromme ønsket om en smalere sti for å søke skogens ro.

Corona-timingen for den annonserte utflyttingen kan hertugparet ikke legges til last. Men de kan bebreides for taktløshet i selve gjennomføringen. Noe de allerede får sterkt kritikk for. I den unntakstilstand som også har rammet Storbritannia, er det forventinger om at særlig kongefamilien – mange vil mene det er derfor man gidder holde seg med kongehus – opptrer nasjonalt samlende.

Legendarisk er standhaftigheten som prinsens oldeforeldre, kong Georg VI og dronning Elizabeth utviste, da tyske Luftwaffe ved åtte anledninger fra september 1940 til juni 1944 angrep Buckingham Palace. Kongeparet nektet å forlate sin bolig, sin hovedstad og sitt folk mens bombene sprengte palassets tak og vegger.

Times-kommentator Clare Foges etterlyser en tilsvarende stamina, og er ikke nådig når hun skriver om hvordan briter nå dør i hundretall, tusenvis sørger, folk får ikke bevege seg lenger enn til sin egen utgangstrapp. «Og det er dette tidspunktet hertugen og hertuginnen velger for å demonstrere sin rikdom, hvilken frihet den kan kjøpe, og å kutte båndene så definitivt til Kronen og Samveldet, for å fremme sine egne interesser.»

I The Telegraph fremholder Celia Walden at Hollywood «har vært deres mål hele tiden», og bruker alle kjente omskrivninger av «svik» og «hykleri» i en tone som vanligvis er forbeholdt avisens syn på Labour-leder Jeremy Corbyn.

Som for å balansere det hele presiserer hun imidlertid at hennes utfall mot de kongelige kun er «irritasjon; vårt sinne er forbeholdt en partikkel med en «krone» av tagger som dreper titusener verden over, og har satt livene våre på pause. Bortsett fra Harry og Meghan, som valgte dette øyeblikket til å forlate røykteppet i Vancouver.»

Fra og med i morgen, 1. april, skal ikke lenger De Kongelige Høyheter Hertugen og Hertuginnen av Sussex, tiltales som det.

Harry og Meghan skal likevel beholde titler som Kongelige Høyheter, de skal bare ikke brukes. De er fortsatt hertug og hertuginne av grevskapet Sussex, og opprettholder dessuten sine skotske titler som jarl og grevinne av Dumbarton samt baron og baronesse Kilkeel av Nord-Irland.

Ettersom de ikke lenger skal representere det britiske kongehuset, mister de hoffets faste godtgjørelse og andelen av den offentlige apanasjen som hittil har tilkommet dem. Til gjengjeld får de, i hvert fall i en overgangsperiode på 12 måneder, driftsmidler fra kongefamiliens private reserver.

Prins Charles, Harrys far, skal angivelig delfinansiere utgiftene til sikkerhetspersonale og beskyttelse av hertugparet. I samarbeid med kanadiske myndigheter var det kostnadsberegnet til fire millioner pund i året.

I USA, hvor president Trump har gjort det tindrende klart at amerikanske skattebetalere ikke skal belastes en cent av disse sikkerhetsutgiftene – han har ikke glemt fra Meghan Markle kalte ham for lenge siden – er kostnadene, ifølge The Times, oppjustert til 80 millioner kroner per år.

Det kommer altså på toppen av boutgiftene i 200 millioners-residensen, livsopphold og reiser, samt pålegg om å betale tilbake ca. 30 millioner kr. som det offentlige ble belastet for oppussing av hertugparets bopel, Frogmore Cottage, i Windsor.

Harry og Meghan, som de heretter skal kalles, har insistert på full frihet, også økonomisk. De er samtidig underlagt begrensninger på bruk av kongelige titler, som de ikke har, men har litt likevel, og de har måttet akseptere avkortninger og inndragelse av gitte privilegier de har kunnet oppebære i monarkiets tjeneste.

Uten andre inntekter, foreløpig, enn almisser fra familien, spør langt flere enn britiske kommentatorer seg hvordan hertugparet har tenkt å finansiere sin relativt romslige livsstil.

Det er en kjensgjerning at frihet koster. Man kan den tas på avbetaling?

Publisert: 31.03.20 kl. 16:54

