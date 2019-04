Kommentar

Trump elsker store tall

WASHINGTON, D.C. (VG) Det var ikke Donald Trump som fikk europeiske allierte til å øke forsvarsbudsjettene. Det var Vladimir Putin.

Da Trump tirsdag tok i mot NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus skrøt han igjen av at de alliertes bidrag har gått opp “som en rakett” etter at han ble president.

Trump har ganske riktig vært en pådriver for at de allierte skal betale mer for forsvaret av Europa. Han bruker enhver anledning til å kreve mer, som i går da han gjentok at Tyskland ikke betaler sin rettmessige del.

Stoltenberg forer Trump med store tall, noe presidenten vet å verdsette mer enn prosenter. I sin tale om rikets tilstand i februar sa Trump at Europa endelig øker forsvarsbudsjettene og at “vi har sikret oss 100 milliarder dollar i økte forsvarsutgifter fra NATO-allierte”.

Til nå er økningen i de alliertes bidrag 41 milliarder dollar. Det er ventet å komme opp i 100 milliarder dollar ved utgangen av 2020. Stoltenberg viser til økningen fra 2016, da Trump ble valgt. Det smigrer Trump at dette har skjedd på hans vakt.

Men det store vendepunktet kom to år før Trump ble president. Få måneder etter at Russland hadde annektert Krim i 2014 møttes NATOs stats- og regjeringsjefer i Wales og ble enige om to-prosent målet. Alle medlemsland skulle bestrebe seg på å øke forsvarsbudsjettene til to prosent av bruttonasjonalproduktet i løpet av ti år.

Russlands flytting av grenser i Europa alarmerte europeerne, styrket solidariteten i NATO og førte til landene økte sine forsvarsbudsjetter. Det er i dag bred forståelse for at Europa må ta et større ansvar for forsvaret av egne land.

At en amerikansk president krever mer av sine allierte er imidlertid ikke noe nytt. I 1962 sa president John F. Kennedy: -Vi kan ikke fortsette å betale for den militære beskyttelsen av Europa mens NATO-landene ikke betaler sin rettmessige andel. Trumps forgjenger, Barack Obama, advarte også mot “gratispassasjerer”.

Med med Trump som president er byrdefordeling blitt et nøkkelord i alliansen og tema på alle politiske møter. Europeerne øker ikke forsvarsbudsjettene bare fordi USA stiller høyere krav. De gjør det fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen krever det. Det har Putin demonstrert med all tydelighet.

