KRAFTKRANGEL: – Problemet er ikke at den positive effekten av vindkraft er marginal, slik Bjartnes tolker meg, men at den negative effekten er langt større. Det er en vesentlig forskjell, skriver Jørg Arne Jørgensen.

Debatt

Jeg er ikke mot fornybar energi

Man kan ikke drive politikk uten å veie fordeler mot ulemper. Med vindkraft i urørt natur er ulempene større enn fordelene.

JØRG ARNE JØRGENSEN, naturverner og skribent

Anders Bjartnes har noen innvendinger mot min kronikk i VG 8. april, der tittelen sier hovedpoenget mitt: «Vindkraftverk i urørt natur er feil».

Bjartnes skriver «Det er vanskelig å lese Jørgensens innlegg som noe annet enn et angrep på fornybar energi som sådan». Det er helt misforstått. Jeg advarte kun mot én bestemt – og for Norges vedkommende – spesielt naturødeleggende form for fornybar energi.

Jeg må igjen få presisere hovedpoenget:

Kloden står overfor to enorme utfordringer: Nedbygging av natur og klimatrussel.

I Europa bygges vindkraftverk hovedsakelig i kulturlandskap, i Norge bygges de i urørt natur. Her innebærer vindkraft ødeleggelse av natur. I Europa gjør det ikke det. Så enkelt.

Her til lands går altså det ene målet (klimakamp) direkte på bekostning av det andre (verne natur og biotoper). Det er ikke en farbar vei.

Da må vi se på alternativer, for de finnes. Jeg foreslo havvind, energiøkonomisering, opprustning av vannkraftverk. Man kunne legge til sol og varmekraft, eller vindkraft i kulturlandskap eller industriområder. Alt dette er tiltak som ikke er naturødeleggende.

Jeg er altså slett ikke mot fornybar energi som sådan. Men er svært kritisk til at Norge skal satse på vindkraft med store naturødeleggelser, for å bidra med en ørliten andel av den europeiske vindkraften som <kursiv> ikke <kursiv slutt> er bygd med naturødeleggelser. Det skader langt mer enn det gagner.

Dette begynner å demre for folk. Også store autoriteter innen kraft og klima snur. Man aner at dette er et enormt feilgrep, der urørt natur, en uerstattelig ressurs, settes på spill for en marginal klimaeffekt. Når det fins alternativer.

Problemet er altså ikke at den positive effekten er marginal, slik Bjartnes tolker meg, men at den negative effekten er langt større. Det er en vesentlig forskjell.

Vi må vokte oss for å komme i en situasjon der klimakamp overstyrer andre og minst like viktige naturhensyn. Der det blir mistenkeliggjort om man veier fordeler opp mot ulemper. Der innvendinger mot en svært naturødeleggende form for fornybar energi, blir tolket som å være mot fornybar energi som sådan.

Man kan ikke drive politikk uten å veie fordeler mot ulemper. Med vindkraft i urørt natur er ulempene større enn fordelene. Derfor må vi satse på mindre skadelige alternativer. Da får også fornybar energi et bedre rykte, og vi kan lettere få med befolkningen. Det går jeg ut fra at også Bjartnes ønsker.

Publisert: 11.04.19 kl. 13:45