Et forsvar for «Paradise Hotel»-deltagerne

Det er ingen sikrere vårtegn enn fersk kritikk av Paradise Hotel-deltakere i Norges største aviser. De får gjennomgå fra første portrett selv om seerne ikke har fått anledning til å bli kjent med dem ennå.

VIDA LILL BERGE, tidligere Paradise Hotel-deltager, nå programleder for Studio Paradise.

Selv var jeg deltaker i den fjerde sesongen, og foruten et mislykket forsøk på falske vipper i 2013 har jeg aldri fikset på mitt eget utseende. Ikke har jeg reklamert for piller som ikke virker eller solariumstjenester heller.

Jeg har vært bevisst på innflytelsen jeg fikk etter jeg var i Mexico, og jeg er helt enig i at kroppspress blant unge er et stort problem. Vi skal tenke over hvilket signal vi sender ut, uansett om vi er tidligere realitydeltakere eller på andre måter har fått innflytelsesmakt overfor en gruppe som er spesielt sårbare for gruppepress og uoppnåelige skjønnhetsidealer.

Årets deltakere ruller seg rundt på stranda innsmurt i babyolje, slik de har gjort i tolv sesonger nå. Kreativt er det kanskje ikke, men er det fortsatt sjokkerende?

Jeg vil oppfordre nordmenn som har et snev av interesse for årets sesong eller den årlige debatten om nye realitydeltakere at de ser forbi brystene og bicepsene. Dette er en gjeng med forskjellige kropper, personligheter og humor. Det burde jeg vite litt om, fordi jeg har hatt gleden av å jobbe med dem.

På mandag vil mange i Norge bli bedre kjent med disse menneskene. Vi vil møte personer som både har og ikke har tatt operasjoner. Personer som sier drøye, usmakelige ting og andre som er mer i kategorien «håpløs romantiker». Men er det greit å skjære alle over én kam bare fordi den ene fellesnevneren de har er at de er deltakere i et realityprogram?

Portretter skal vekke oppsikt og skape oppmerksomhet, og i så måte har de klart det med glans. Nå synes jeg det ikke er greit at jentene skal seksualiseres mer enn gutta, noe TV3 også tok selvkritikk for samme dagen som videoene av deltakerne ble sluppet.

At én av de mannlige deltakerne skryter av et høyt antall sexpartnere er mest flaut, etter min mening. Og det er viktig å presisere at det var faktisk en, ikke alle, som sa dette. Vi ser også at Emil beskriver drømmedama, og Karl som skryter av hvor rå han er på skateboard.

Jeg har hatt lange, gode samtaler med alle deltakerne i årets sesong, blant annet med en jente som har valgt å gjøre et kirurgisk inngrep. I samtalene våre opplevde jeg at hun var svært bevisst på kroppspresset unge jenter opplever i dag, og flere ganger sa hun at hun ikke ville kommentere inngrepene fordi det i seg selv kunne skape ytterligere kroppspress.

Jeg håper at seerne vil gi denne gjengen mer tid til å vise hvem de er enn en 60 sekunders introduksjonsvideo før de dømmer dem. Forhåpentligvis kan mange bli positivt overrasket.

Publisert: 06.03.20 kl. 12:26

