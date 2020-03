Kommentar

Nå snur svenskene også

Vi er alle med på et stort eksperiment. Vi vet ikke hva som fungerer best mot corona.

Nordmenn møtes nesten ikke lenger. Barna leker ute. Men naboer følger med og poster bilder i sosiale medier av ansamlinger på over to småunger.

Samtidig henger svenskene sammen i slalåmbakkene i Åre og Sälen. De koser seg på restaurantene i Gamla stan. Barn og unge går på skolen som vanlig. Ikke denne lørdagen, men den forrige, møttes 30 000 klemmende, svette svensker til Melodifestival i Friends Arena i Stockholm.

Men nå er det over.

NÅ BLIR DET FJERNUNDERVISNING: Sveriges statsminister Stefan Löfven (R) and utdanningsminister Anna Ekström. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Dans er bra, men ikke nå, sa Peter Fredriksson som er generaldirektør i Skolverket, på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Tidligere på dagen var det klart at alle gymnas, høyskoler og universiteter nå oppfordres til å stenge. Svenskenes statsminister Stefan Löfven vurderer å stenge skolene og barnehagene og.

Det til tross for at svenske folkehelsemyndigheter og sjefsepidemiolog Anders Tegnell, som leder innsatsen mot corona i Sverige, stiller seg tvilende til effekten av å stenge skoler.

– Jeg har vanskelig for å se hvorfor skolene skulle stenge akkurat nå, fastholder Tegnell om barne- og ungdomsskolene.

I løpet av de siste ukene har Tegnell blitt broderfolkets mest omdiskuterte person. Han får både støtte og motstand, og har kritisert Norge og Danmark for å ha tatt politiske og ikke faglige beslutninger om skolene.

Det dominerende corona-rådet i Sverige har vært at eldre skal isolere seg selv. Mennesker over 70 år skal unngå forsamlinger, butikker, kollektivtransport og offentlige lokaler, heter det fra Folkhälsomyndigheten.

I tillegg skal alle som har symptomer på sykdom holde seg hjemme. I forrige uke nedla de forbud mot forsamlinger på mer enn 500 personer.

Som i Norge, har mange kritisert myndighetene for sen og slapp respons.

Problemet er at ingen vet hva som er rett. Vi alle er med på et stor eksperiment. Vi vet for lite om corona.

Lærdommer fra andre epidemier, er at man kan risikere å stenge ned for tidlig. Dette er kostbart og stopper samfunnsmaskineriet, og heller ikke mulig å opprettholde over lang tid. Derfor gjelder det å treffe rett.

Anders Tagnell viser til forskning når han sier at skaden ved å stenge skolene overgår effekten.

Han har en del vitenskap å vise til. WHOs delegasjon til Kina slo fast at barn under 18 år utgjør en svært liten andel av de innrapporterte covid-syke (2,4 prosent).

De svenske folkehelsemyndighetene viser til WHO og skriver på sine nettsider at det er usannsynlig at friske barn skal forårsake smittespredning av corona.

Men det er ikke bare enkelt å konkludere slik ut fra WHOs corona-rapport.

WHO skriver at de ikke kan fastslå omfanget av infeksjonen blant barn. Og heller ikke rollen barn har i smittespredningen. Alt de har å gå på her er anekdoter. Få barn er smittet. Og de har ikke møtt noen som har fortalt om smitte fra barn til voksen. Leser man hele rapporten, er et av de mulige tiltakene WHO nevner, skolestengning. Asia satte som vi vet 300 millioner skolebarn i hjemmekarantene.

Amerikanske folkemyndigheter åpner for skolestengning. Den norske folkehelsa anslår at kortvarig skolestengning nær epidemitoppen kan redusere samlet epidemi med noen få prosent, og viser til forskning på svineinfluensa i Mexico.

Og i Norge vurderer helseminister Bent Høie å åpne skolene igjen for eldre unger. Et uavklart spørsmål er hvor smittsomme barn er, men det virker sannsynlig at også barn skiller ut virus.

Forskningen spriker. Hver dag må nye beslutninger tas, basert på det i har av tilgjengelig informasjon.

Svaret kan også variere fra land til land, avhengig av hvor stor kapasitet man har i helsevesenet, aldersfordeling, hvor tettbygd man bor, kultur og hvor i smitteutbruddet landet står.

Finland har for eksempel mindre omfattende tiltak enn i Norge. Det kan også virke som smitten er mindre spredd der foreløpig.

De svenske folkehelsemyndighetene er fortsatt mindre restriktive enn de norske.

- Folkehelsemyndighetenes grunnholdning er at symptomfrie personer som ikke er i risikogruppene, skal kunne fortsette med sine normale sysler, skriver de på sine nettsider.

Bursdager og shopping, der altså. Mens Frankrikes president Macron bruker betegnelsen «krig» og har innført forbud mot å gå ut.

Kanskje har han rett. Eller så er det svenskene. Vi vet ikke hvem som traff best, før etter at dette er over.

