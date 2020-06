Kommentar

Her sprer viruset seg farlig fort på nytt

Av Astrid Meland

fullskjerm neste NYTT UTBRUDD I STORBYEN: I Beijing er nå all bevegelse inn og ut av byen underlagt streng kontroll. Denne uken er det oppdaget 137 smittetilfeller, mange tilknyttet et matmarked.

Er det den fryktede bølge nummer to vi ser komme?

– Det kommer en bølge to. Spørsmålet er ikke om, men når, sa Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell nylig.

Tirsdag denne uken snakket han om New Zealand, som akkurat har feiret at de har fjernet viruset.

Nå har de fått to nye virustilfeller.

Selv ikke i øyriket uten grenseland lar corona seg eliminere. Statsministeren har nå satt inn forsvaret for å ta seg av grensekontrollen. De to smittede kvinnene kom med fly. Og de rakk å møte venner.

fullskjerm neste MASSETESTER: Kinesiske myndigheter har satt inn strenge tiltak og testing for å få kontroll på utbruddet i hovedstaden.

I den kinesiske hovedstaden Beijing er storparten av flyreisene kansellert, etter at nær 150 nye tilfeller er avdekket de siste dagene.

Og det etter at kommunistpartiet har skrytt av null tilfeller i nær to måneder.

Vi snakker ikke om mange tilfeller i en storby med over 20 millioner mennesker. Men det skumle er smitte mellom mennesker som har gått under radaren. Skoler, museum og idrettsarenaer er stengt. Titusenvis av mennesker testes og det er innført innenriks reiserestriksjoner.

Coronaen herjer i alle verdensdeler nå, særlig i Sør-Amerika er det ille. India seiler også opp som et nytt episenter. «Lock down» fungerer bare i rike land over tid. Også i Peru har de prøvd det uten å lykkes. Når folk har valget mellom mat på bordet og risiko for corona, velger de det første og går på jobb.

DANSKENE MASSETESTER: Etter ett tilfelle i denne demonstrasjonen ønsker danske myndigheter at folk som var til stede tester seg. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

Samtidig kommer det dårlige nyheter fra rike land som har hatt viruset lenge og tilsynelatende fått kontroll på det.

I mange delstater i USA øker tilfellene. I svenske Gällivare meldes det om ukontrollert spredning.

I Iran er nok helsestellet dårligere. Her har de nå de høyeste dødstallene på et døgn siden april.

Det kan være bølge to vi ser. Eller vi snakker om utbrudd som kan slås ned.

Det ekspertene kjeklet om da viruset nådde oss, var om vi skulle bremse smitten eller forsøke å stanse all spredning.

Ingen visste hvilken modell som ville fungere best over tid.

Er en svensk modell mest bærekraftig? Eller kan man leve tilnærmet normalt mellom bølgene i land som slår ned viruset?

Dette står vi midt i nå.

NY SMITTE: Gällivare nord i Sverige er rammet av et ukontrollert koronautbrudd, opplyser Stefan Nieminen, kommunikationsansvarig i kommunen. Foto: Hans-Olof Utsi/TT / TT NYHETSBYRÅN

De små utbruddene vi har hatt i Norge og Danmark, har vi fått kontroll på. Det har også gått seg til i asiatiske land, som Sør-Korea og Hong Kong.

Og kanskje går vi inn i en tid med utbrudd. Det er ingen naturlov som tilsier at vi får noen ny, stor bølge.

Men om det vi ser nå i Beijing skal bli et mønster, er det alvorlig. På nytt stenges byen ned. Det er ikke noe i nærheten av et normalt liv mellom utbruddene.

Og fortsatt er det ulike meninger om hvordan vi best holder viruset nede. Vi ser ulike syn på munnbind, smitteapper og testing.

I Danmark oppfordres hele 15 000 mennesker til å ta en test, etter at det er avdekket en enslig smittet i den antirasistiske demonstrasjonene for knappe to uker siden.

I Norge er det også avdekket ett smittetilfelle knyttet til BLM-demonstrasjonen i Oslo.

Men her ber vi ikke folk om å teste seg.

Statistikken viser at danskene overgår oss på testing. De har satt opp en rekke telt for at folk skal kunne teste seg, uavhengig om de har symptomer eller ei. Innbyggerne kan bestille tid via en nettside.

I Norge er vi ikke tilhenger av dette. Her skal man vente med å teste seg til man får symptomer. Norske myndigheter peker på at svært få tilfeller vil avdekkes. Dessuten får man en del gale prøvesvar.

En gruppe forskere ved NTNU mener derimot at omfattende rettet testing effektivt vil slå ned en eventuell økning av covid-19-tilfeller i Norge.

SØRENGA I OSLO: Folksomt på en av byens mest sentrale badeplasser i varmen. Foto: Helge Mikalsen

Det vanskelige med corona, er at infiserte smitter videre før de får symptomer. Flere eksperter mener du kan være på det aller mest smittsomme like før du merker at du er syk.

Slik var det ikke med SARS 1. Får du oppfølgeren, derimot, kan du ligge tett i tett på badestranden, delta i demonstrasjon, gå ut på byen og trene på SATS, uten at du vet at du spytter ut små, taggete virus.

Det er genialiteten til det nye corona viruset. Det er et vellykket produkt av evolusjon som herjer med oss før vi merker det.

Samtidig tilpasser menneskene seg godt.

For eksempel går smitten nå ned i Oslo, etter to uker med oppgang, viser FHIs nye ukesrapport.

Det er sikkert en tilfeldighet. Men folk tok på seg munnbind i de demonstrasjonene.

I månedene og kanskje årene fremover, kommer vi nok jevnlig til å bli skremt av nye utbrudd.

Håpet er at det ikke blir til nye bølger. Og derfor blir det nok ikke noe Syden med det første. Med åpne grenser kommer importtilfellene.

Det bør heller ikke bli for mye svetting og roping inne på et fullpakket SATS, heller. Og treningstimen må helst ikke feires med en øl etterpå med dine 200 beste venner.

For da øker faren for å smittes av corona.

– Vi kan bare glemme den fantasien om at vi kan gå tilbake til livet slik vi var vant til før, sier Park Won-soon, ordfører i Seoul, til Financial Times.

Han vet hva han snakker om. I de siste månedene har han vært med på å slå ned utbrudd i byens nattklubbdistrikt, i menigheter, call senter og zumba-studio.

Det er ikke normalt. Men om vi klarer å holde det her, må vi vel være fornøyd med det. For da har vi unngått den bølgen Sverige med god grunn advarer oss mot.

Publisert: 17.06.20 kl. 18:19

