Russlands president Vladimir Putin gestikulerer på den årlige maraton-pressekonferansen i Moskva. Foto: Pavel Golovkin / TT / NTB Scanpix

Den sterke manns tale

kommentar

Per Olav Ødegård

Publisert: 14.12.17 17:16 Oppdatert: 14.12.17 17:26

MENINGER 2017-12-14T16:16:02Z

Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, men i mars blir Vladimir Putin gjenvalgt som Russlands president.

Han startet valgkampen med en maraton-pressekonferanse i Moskva torsdag. Det var en glatt politisk produksjon. Den ubestridte leder for den russiske føderasjon doserte om alt fra minoritetsspråk til internasjonal storpolitikk.

Hvis Donald Trump så på, vil jeg tro at han nikket anerkjennende. Han har kalt Putin «en sterk leder, mye sterkere enn Barack Obama». Den amerikanske presidenten har vanligvis ikke problemer med å finne skjellsord når han skal beskrive sine politiske motstandere, men om Putin har han aldri sagt et vondt ord.

Og hvorfor skulle han det? Putin utstråler styrke og handlekraft. Han blir ikke kritisert av uavhengige medier. Han får ikke noe flertall mot seg i parlamentet. Forskjellen mellom sanne og falske nyheter er forlengst opphevet. Det er Putins versjon som gjelder.

På pressekonferansen snakket Putin om amerikansk vingling i sikkerhetspolitikken. Han er nettopp kommet hjem etter en triumfferd til Midtøsten, Putin har aldri vinglet etter at han høsten 2015 bestemte seg for å redde diktator Bashar al-Assads beleirede syriske regime.

Russland ble en krigførende part i Syria. De vant denne krigen i en bemerkelsesverdig allianse med Iran og Hizbollah og nå kan de dele byttet.

-Seierrike vender dere tilbake til hjemmene deres, til deres kjære, til foreldre, koner og venner. Moderlandet venter på dere, sa Putin til russiske soldater på en base i det nordvestlige Syria.

Putin kunngjorde en tilbaketrekning av russiske soldater ettersom krigen går mot slutten, men det betyr ikke at alle får reise hjem. Han har oppnådd det han ville. Russland har sikret seg militære baser, både for marinen og flyvåpenet. Assad sitter trygt i Damaskus. Putin reiste videre for å besøke Egypts sterke mann, Abdel Fatah Al-Sisi, før han tok turen til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Egypt får russisk hjelp til å bygge sitt første atomkraftverk og NATO-landet Tyrkia vil kjøpe et avansert russisk luftvernsystem.

Mens Putin driver et velkjent, russisk stormaktsspill høster Donald Trump fordømmelse og massedemonstrasjoner i arabiske land etter sitt siste utspill om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Visepresident Mike Pence planlagte besøk i regionen ble i går utsatt. Ingen utenlandsk leder har større innflytelse i Syria enn Putin. Han er blitt en sentral spiller i hele regionen og har i prosessen utspilt både Obama og Trump.

Det hjelper Putin at den økonomiske veksten tar seg noe opp etter en alvorlig nedtur som i stor grad var forårsaket av lav oljepris og vestlige sanksjoner. Presidenten lovet på pressekonferansen at han ville modernisere og effektivisere russisk økonomi i neste seks års periode.

Putin trenger ikke forholde seg til noen reell politisk opposisjon. Han har et effektivt propaganda-apparat, som arbeider både i og utenfor Russland. Kritiske medier knebles, motarbeides eller tvinges inn i rekkene. Nettsteder blokkeres og bloggere fengsles. Menneskerettighetsorganisasjoner stemples som fremmede agenter. På pressefrihetsindeksen til Reportere uten grenser er Russland på 148. plass av 180 land.

Putin har 80 prosent oppslutning i meningsmålingene. Kreml har ingen motforestillinger til at nasjonalister og kommunister stiller sine vanlige motkandidater, ettersom de er sjanseløse. En ung programleder fra TV, Ksenia Sobsjak, har også meldt seg på. Den eneste utfordrer av betydning er Aleksej Navalny (41), antikorrupsjonsaktivisten som klarer å mobilisere massedemonstrasjoner og grasrotaksjoner. Men etter at regimet trakk Navalny for retten og dømte ham for underslag kan han ikke lenger stille som presidentkandidat. Navalny kaller dommen politisk motivert og forsøker fortsatt å få sitt kandidatur godkjent. Det er ingen grunn til å tro at han vil lykkes. Da er eneste utvei å be tilhengerne boikotte valget. Navalny har mange unge og velutdannede tilhengere, men det har en høy pris å demonstrere. Risikoen for å bli arrestert av opprørspolitiet og fengslet er stor.

Det kan derfor ikke oppfattes som annet enn dypt ironisk at Putin på pressekonferansen hevdet at han ønsker seg mer politisk motstand og et mer konkurransepreget politisk miljø.

I 2024 vil han ha styrt Russland i nesten et kvart århundre.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!