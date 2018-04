ILDEN BRER SEG:En palestiner løper fra røyken under demonstrasjonene forrige fredag. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS

Farlig kurs

leder

Publisert: 07.04.18 03:02

MENINGER 2018-04-07T01:02:50Z

Å skyte med skarpt mot ubevæpnede demonstranter er fullstendig uakseptabelt. Det utgjør overdreven bruk av makt og kan være brudd på internasjonale traktater.

Forrige fredag ble 17 palestinere drept og over 1400 såret da israelske soldater åpnet ild mot demonstranter ved grensen mellom Israel og Gaza . I går ble massedemonstrasjonen gjenopptatt og på nytt skjøt israelske soldater med skarpt, med tap av liv og mange sårede. Det er overhengende fare for nye og blodige konfrontasjoner.

Vi anerkjenner Israels rett til å ivareta sikkerheten ved grensen, men det må ikke innebære at soldater får fullmakt til å skyte med skarpt mot demonstranter som ikke bærer våpen. Israels venner bør sende et tydelig signal til landets politiske myndigheter. Det er Israels ansvar å håndtere slike massedemonstrasjoner uten å bruke dødelige våpen. Et så stort antall drepte og sårede krever en uavhengig gransking.

Vi har ingen illusjoner når det gjelder Hamas. Den islamistiske bevegelsen som styrer i Gaza og som ikke anerkjenner Israel, utnytter situasjonen til egen fordel. Når massedemonstrasjoner blir besvart med skarpe skudd fra israelske soldater virker det samlende internt, samtidig som det utløser internasjonal kritikk av Israel.

Hamas har i lengre tid vært under hardt press, ikke minst fra sine egne. Arbeidsledigheten er ekstremt høy, en stor del av den økonomiske aktiviteten har stanset opp og det er en alvorlig mangel på rent drikkevann. På dette lille arealet er to millioner palestinerne innestengt i trøstesløse forhold. Håpløshet leder til desperasjon.

Israelske myndigheter har prioritert å forsterke barrieren ved grensen for å hindre Hamas i å bygge tunneler som kan brukes for å infiltrere Israel. Å stanse titusener av demonstranter stiller Israel på en mye større prøve. De kan ikke stanse massedemonstrasjonene ved å bruke skarpskyttere. Det fører til tap av menneskeliv og enda hardere fronter.

Å ignorere en uløst konflikt har en høy pris. Fraværet av en politisk prosess, og den akutte nøden i Gaza, er en farlig kombinasjon. Fred kan bare oppnås gjennom forhandlinger om en to-statsløsning. Vi støtter Israels rett til å eksistere innenfor trygge grenser og palestinernes rett til en egen stat. I første omgang må alt gjøres for å unngå en ytterligere opptrapping av konflikten. Den siste ukens dramatiske hendelser på grensen mellom Gaza og Israel er en vekker om at det haster med å gjenoppta fredsforhandlinger. Det blir ikke varig fred av status quo.

