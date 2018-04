Hytteprivilegier

SKATT GIR STEMME: Hyttefelt ved Gaustablikk, rett ved Gaustatoppen i Telemark. Det er ingen rimelighet i at hytteeiere skal få stemme flere steder enn i hjemkommunen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Publisert: 10.04.18 03:18

Bør hytteeierne i Norge ha større politisk innflytelse enn de som ikke har råd til fritidsbolig?

«Skattlegging uten representasjon er tyranni» fastslo opprørerne i de engelske koloniene i Nord Amerika for snart to hundre og femti år siden. Så lenge de betalte skatt til den britiske Kronen uten å være representert i Parlamentet mente de altså at de levde i et diktatur.

Det er noe av den samme argumentasjonen man kan gjenfinne i Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Helge André Njåstads argumentasjon for å gi norske hytteeiere dobbel stemmerett ved lokalvalgene: - De som betaler eiendomsskatt på hytter, har null påvirkning på politikken i kommunene.

Det er på mange måter en morsom argumentasjon å forfølge helt ut. Familier med hytte både på fjellet og ved sjøen, bør da eksempelvis innvilges trippelstemme om de betaler eiendomsskatt i begge kommunene. Og jo bedre råd man har, jo mer politisk innflytelse kan man kjøpe seg rundt i Norge ved å investere i fritidseiendommer.

En slik lov ville bli en slags omvendt boplikt, hvor ressurssterke grupper ville kunne danne egne valglister på temmelig snevre program om vei, renovasjon og utbygging.

At folk som tilbringer noen uker i året på hytta skal være særlig interessert i mer overordnede kommunale spørsmål som barnehager og sykehjemsplasser, er det liten grunn til å tro. De sju promillene i skatt som hytteeiere må ut med i enkelte kommuner vil raskt bli et forsvinnende lite bidrag til de kravene Hytteierlista vil kunne presse gjennom.

Så er vel det også målet med forslaget, å gjøre de kommunale inntektsmulighetene ved eiendomsskatt så ulønnsomme at ingen kommuner vil innføre ordningen. Eller at de som allerede har innført hytteskatt vil avskaffe den. Helt i pakt med Fremskrittspartiets programfestede mål om å avskaffe eiendomsskatten.

Det er et redelig standpunkt. Men det bør kjempes gjennom med vanlige, overbevisende argumenter og forhandlinger, og ikke ved å skape et A- og B-lag innen den viktige, alminnelige stemmeretten i Norge.

