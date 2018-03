STORMFULL: – Stephanie Clifford er ingen engel. Men hun er i hvert fall ikke den eneste som har opptrådt skamløst, skriver kronikkforfatteren. Foto: ZPV/NYG / Supplied by WENN.com

Jeg heier på Stephanie Clifford

debatt

Publisert: 14.03.18 10:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-14T09:36:14Z

Hva har «Stormy Daniels-saken» med #metoo-bevegelsen å gjøre? Kanskje mer enn man ved første blikk skulle tro.

AUDHILD SKOGLUND, skribent

Det er på alle måter en perfekt saftig tabloidhistorie: Pornostjernen Stormy Daniels saksøker en sittende president for retten til å fortelle om et forhold hun hevder å ha hatt til ham mens han var gift med førstedame Melania.

Presidentens advokat, Michael Cohen, innrømmer å ha betalt henne 130 000 dollar – rundt én million kroner – i innspurten av presidentvalgkampen i 2016. Men påstår at pengene kom fra ham og ikke har noe med Trump å gjøre. Så saksøker altså Daniels – hvis egentlige navn er Stephanie Clifford – og legger frem dokumentasjon på at pengene var på vegne av Trump, og at hensikten var å få henne til å holde kjeft om forholdet. Og i søksmålet legger hun ut rikelig med detaljer om forholdet , som hun ellers er kontraktsforpliktet til å tie om, under trusler om enorme økonomiske straffebøter.

Hvor enn saftig Stormy Daniels-saken er, hadde den antakelig fislet ut om det ikke var for noen juridiske implikasjoner. Trump synes som kjent å være relativt immun mot beskyldninger om sin seksuelle oppførsel, og denne saken handler jo ikke om overgrep, men om et frivillig forhold mellom to voksne parter.

Her har imidlertid jussen kommet i veien, ettersom alle større bidrag til en valgkamp skal registreres og rapporteres. Om Cohen har bidratt med 130 000 dollar for å fremme valgkampen til sin klient, Trump, uten at dette er registrert noe sted, er det juridisk sett straffbart .

Og det er god grunn til å anta at det er akkurat det som har skjedd, ettersom betalingen ble foretatt 10 år etter det angivelige forholdet, rett før valget, og idet Clifford forsøkte å selge historien til høystbydende.

I tillegg kommer faren for at tvilsomme seksuelle handlinger gjør presidenten potensielt utsatt for utpressing fra fremmede makter. Dette var et av poengene i etterretningsnotatene til den britiske eks-agenten Christopher Steele . Vi vet ikke om Russland har noe på Trump på denne fronten, men vi vet at det er flere seksuelle historier knyttet til Trump som er blitt begravd ved hjelp av penger.

Ser vi bort fra de juridiske disputtene og den potensielle utpressingsfaren for Trump, handler Stormy Daniels-saken om bestikkelser for å holde kjeft. Det har vært en av gjengangerne i #metoo-opprullingene som har funnet sted det siste året: Mektige menn betaler kvinner for å holde kjeft om seksuelle forhold. Det kan handle om påståtte overgrep og seksuell trakassering kvinnene har vært utsatt for, men i mange tilfeller handler det om «pinlige» utenomekteskapelige forhold man ønsker å dekke over.

Det gjør at saken føyer seg inn i et større sakskompleks hvor menn kan ture frem med seksuelle forhold som ikke tåler dagens lys, mens kvinner forblir tause. Det er kjernen i skandalene knyttet til kjente mediepersonligheter, og til amerikanske politikere det siste året. Og det er noe av det #metoo-bevegelsen har stått for et oppgjør med.

Det er påfallende å se hvordan Stephanie Clifford gjennomgående omtales ved artistnavnet Stormy Daniels og som «en pornostjerne». Den ene siden ved dette er at hun jo faktisk har jobbet i pornobransjen og for tilhengere av den slags filmer er kjent under artistnavnet sitt.

Men det finnes en annen side. I Cliffords tilfelle har vi sett flere Trumps-talsmenn dukke opp i debatter og erklære at hun ikke har troverdighet fordi «hun har sex for penger». Som om det skulle ha noe med innholdet i saken å gjøre. Strategien synes allikevel klar: Fordi Clifford er en tvilsom kvinneskikkelse, og det er jo alle som ikke krysser bena pent, har hun ingen troverdighet.

Å rette søkelyset mot kvinners seksuelle vandel for å diskreditere dem er en kjent strategi. Fokus på kvinners valg av klesdrakt, inntak av alkohol eller seksuelle historie er noe som stadig dukker opp i voldtektssaker og andre overgrepssaker.

Stephanie Clifford er ingen engel. Det er all grunn til å tro at hun har innsett at hun kan tjene langt mer på forholdet enn de 130 000 dollarene om hun står fritt til å fortelle. Hun har i det siste opptrådt med strippeshowet «Make America Horny Again», på norsk «Gjør Amerika kåt igjen». Det er et skamløst – og, må man vel kunne si: ustyrtelig morsomt – ordspill på Trumps motto «Make America Great Again».

Men hun er i hvert fall ikke den eneste som har opptrådt skamløst. Trump har svingt seg videre fra suksess til suksess mens et avansert system av advokater, bestikkelser og trusler har tvunget Clifford og andre kvinner i hans vei til taushet.

Retten til egen historie er viktig. Enten man har tenkt å dra personlig gevinst av den eller ei. Det er den menn som Trump fratar kvinner som Clifford. Ja, hun burde antakelig ikke ha skrevet under på kontrakten.

Jeg heier allikevel på at hun skal komme seg ut av den. Og at det skal bli vanskeligere for menn som Trump å kjøre over kvinner ved hjelp av makt, penger og advokater.