Slik kan May straffe Putin

kommentar

Publisert: 13.03.18 13:28

Statsminister Theresa May har et koldtbord av alternativer for å straffe Moskva.

Onsdag vil May fortelle Underhuset hvilke reaksjoner hun mener er passende etter angrepet med nervegift mot den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter Julia på britisk jord.

May vil søke etter tiltak som kan følges opp av andre land i EU og NATO. Sterk vestlig solidaritet med London vil gjøre inntrykk i Moskva. Foreløpig er støtten bare uforpliktende og muntlig. De allierte venter på hva May vil foreta seg.

Det mest sannsynlige tiltak er utvisning av russiske diplomater og mistenkte spioner. Det er mange å velge mellom. Det skal være flere russiske agenter i London enn på noe tidspunkt under Den kalde krigen, ifølge tidligere britiske agenter.

Da den tidligere russiske etterretningsmannen Aleksander Litvinenko ble dødelig forgiftet av radioaktivt materiale i London i 2006, svarte London med å utvise diplomater. En av de hovedmistenkte i saken er i dag medlem av det russiske parlamentet. Å utvise diplomater er et tydelig signal som ikke vil få annen effekt enn at Moskva svarer med å kaste ut noen briter.

May kan velge å boikotte sommerens fotball-VM i Russland . Det har betydelig symbolsk verdi, men straffen vil også ramme det engelske landslag og supportere. Det er lite sannsynlig at May vil få med seg andre europeiske land i en boikott. Det blir ingen repetisjon av den vestlige boikotten mot Moskva OL i 1980, som var en reaksjon på Sovjetunionens invasjon av Afghanistan.

Statsminister kan vurdere straffetiltak mot flere hundre rike russere, såkalte oligarker, som har London som hjem for seg selv og sine investeringer. Ifølge BBC gir britisk lov adgang til å ta beslag i formue og eiendom som det ikke er gjort tilstrekkelig rede for. Endel av Londons rike russere er nær alliert med Russlands president Vladimir Putin, og det vil komme ramaskrik om noen av de blir nektet adgang til sine town houses.

Storbritannia kan også vurdere målrettede tiltak mot navngitte russere ved å innføre innreiseforbud og fryse formuer. May kan også forsøke å få EU med på mer omfattende sanksjoner mot Russland enn de som ble innført etter Moskvas annektering av Krim og innblanding i Øst-Ukraina. Det kan svekke britenes sak i Brussel at de er på vei ut av unionen.

Storbritannia har konkludert med at det er «svært sannsynlig» at Russland står nervegass-angrepet i Salisbury. May ga Moskva ett døgn til å svare. Hun mener at hvis dette ikke var en direkte handling fra den russiske stat, må de ha mistet kontrollen over et ekstremt farlig giftvåpen. Det er ikke godt å si hva som er verst.

Som vanlig lanserer Moskva en alternativ sannhet. I deres øyne er vestlige anklager alltid et uttrykk for russofobi, en sykelig tendens til å legge skylden på Russland, enten det handler om undergraving av demokratiske institusjoner, folkerettsbrudd eller attentater mot avhoppere. Dette er forklaringer som videreformidles av pro-russiske krefter i vestlige land.

Men ingen kan bortforklare at Novitsjok har russisk signatur.