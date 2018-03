Øredøvende taushet

INVITASJON:Kim Jong-un inviterte Donald Trump, men er siden blitt taus. Foto: KNS / KCNA

Publisert: 16.03.18 08:09

President Donald Trump er overbevist om at hans møte med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un blir en enorm suksess. Kim er taus.

I nordkoreansk propaganda forherliges alltid landets leder og hans påståtte store visdom. Men den sensasjonelle meldingen i forrige uke fra Washington, D.C. om at Trump hadde sagt ja til å møte Kim i løpet av mai er foreløpig en “ikke-sak” i Nord-Korea. Nyheten ble gjengitt og kommentert verden over, bare ikke i det strengt sensurerte Nord-Korea.

Ikke et ord er kommet ut om Kims invitasjon, gjengitt muntlig via sørkoreanske utsendinger, til USAs president. Det kan skyldes at regimet i Pyongyang ble overrasket over Trump umiddelbart svarte ja, angivelig uten å diskutere saken med sine sikkerhetspolitiske rådgivere.

En annen årsak kan være at Kim ønsker å holde alle muligheter åpne inntil møtested og agenda er på plass. Et spontant toppmøte uten plan og forberedelser er i beste fall dristig diplomati.

I motsetning til Kim bruker Trump enhver anledning til å snakke om det forestående toppmøtet. Presidenten tar det til inntekt for at hans politikk med maksimalt press mot Nord-Korea virker, og at Kim nå er innstilt på fred og et farvel til atomvåpnene. På et valgkampmøte i helgen virket han mer usikker:

– Hvem vet hva som vil skje. Jeg kan gå derfra hurtig eller sette meg ned og lage verdens beste avtale.

Håpet er at et toppmøte kan være innledningen til en møysommelig og krevende prosess for militær avspenning. Risikoen er at et mislykket møte vil stenge for seriøse forhandlinger. Det vil øke krigsfaren. At Kim vil snakke om atomvåpen, betyr ikke at han er åpen for ensidig nedrustning. En eventuelt avtale må innebære detaljerte planer for kontroll av atomanlegg. Det vil innebære store motytelser. Kim vil ikke gratis gi avkall på det som har brakt ham i forhandlingsposisjon.

Det er ikke første gang Pyongyang inviterer en amerikansk president til et toppmøte, men det er første gang Det hvite hus sier ja. Et koreansk toppmøte mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in i april, i Panmunjom i den demilitariserte sone mellom de to land, kommer som en forløper. Sør-Korea driver et aktivt diplomati i disse dager, med utsendinger til Tokyo og Beijing for å orientere og samle støtte.

I nord er det uvanlig stille. Inntil Kim bryter tausheten, er det usikkert om et historisk amerikansk-nordkoreansk toppmøte vil finne sted.