Færre på gangen

Publisert: 04.12.17 04:42

Det er et stort fremskritt at stadig færre pasienter må oppleve det uverdige i å bli plassert i en seng i en sykehuskorridor.

For ulike regjeringer har det lenge vært en målsetting å få redusert antallet korridorpasienter ved norske sykehus. Siden 2011 har andelen korridorpasienter sunket på landsbasis og nå bekrefter nye tall fra helsenorge.no ar reduksjonen fortsetter. Fra mai til september er andelen korridorpasienter kommet til en prosent, mot 1,1 prosent i samme periode i fjor. For noen år siden var andelen dobbelt så høy. Det er imidlertid store forskjeller mellom sykehusene og helseregionen, og det er fortsatt en jobb å gjøre før helse- og omsorgsminister Bent Høies nullvisjon er innfridd.

I flere tiår skilte Norge seg negativt ut i forhold til andre sammenlignbare land når det gjaldt antallet korridorpasienter. Det vokste til å bli et stort og økende problem da sykehusavdelinger stengte på grunn av mangel på kvalifisert personell. Særlig på medisinske avdelinger, med mange innleggelser for øyeblikkelig hjelp, ble korridorer, bad, dagligstuer og skyllerom tatt i bruk for å plassere pasienter. Slike nødløsninger går på bekostning av pasientenes verdighet og integritet. Det er også vanskelig for personalet, som er lovpålagt taushetsplikt, å gi god behandling til pasienter i en korridor. Det er ulovlig hvis senger blokkerer for rømningveier.

Vi deler derfor den nullvisjon for korridorpasienter som Høie lanserte ved nyttår i fjor. Alle pasienter skal føle seg trygge på at det finnes rom for dem på sykehuset. Helseministeren sier til NTB at et viktig tiltak er å heve kvaliteten i akuttmottakene, slik at flere pasienter kan bli utredet der og slipper unødig sykehusinnleggelse. Noe av årsakene til at antallet korridorpasienter går ned er da også at det er blitt færre sykehusinnleggelser de siste seks årene.

Vi mener ledelsen ved landets sykehus bør sørge for at det finnes en buffer i form av ledige senger. Antallet innleggelser vil variere. Det er fullt mulig å oppnå nullvisjonen. Noen sykehus er der allerede. Andre bør lære av dem. Fortsatt er det for store forskjeller i helse-Norge på dette området.

