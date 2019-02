Foto: Roar Hagen

Kommentar

Atommakter i høyt spill

Først kom det dødeligste terrorangrep i Kashmir på flere tiår. Sist natt krysset kampfly grensen på bombetokt og i morgentimene i dag sier Pakistan at de har skutt ned to indiske militære fly. En spiral av gjengjeldelse er utløst.

Publisert: 27.02.19 09:26







En ny krig truer hvis den militære opptrapping i dette spente grenselandet mellom atomvåpenmaktene India og Pakistan kommer ut av kontroll. Det har skjedd før, i form av væpnede oppgjør i 1948, 1965 og 1999.

Det er to helt ulike versjoner av hva som egentlig skjedde i grenseområdet like før daggry tirsdag. India hevder at de angrep en leir for terrorister og drepte flere hundre militante. Pakistan sier de indiske kampflyene bombet et ubebodd skogsområde uten å gjøre skade.

I dag sier Pakistan at de skjøt ned to indiske kampfly i pakistansk luftrom. India anklager Pakistan for å krenke deres luftrom. En farlig opptrapping både i handlinger og retorikk er i gang.

Det eneste sikre er at indiske Mirage 2000 jagerfly tirsdag krysset den såkalte kontrollinjen i Kashmir som skiller de to land og bombet et område i den pakistanske Khyber-Pakhtunkhwa provinsen. Indiske myndigheter sier de angrep den militante islamistiske gruppen Jaish-e-Mohammad. Ekstremistene har påtatt seg ansvaret for terroraksjonen 14 februar da en selvmordsbomber kjørte inn i en militærkonvoi og drepte minst 40 indiske soldater.

Forholdet mellom Pakistan og India er som en feberkurve. I blant øker temperaturen faretruende før tilstanden roer seg. Det avspeiles i Kashmir, som har vært et omstridt område siden den britiske kolonitiden. Akkurat nå er er spenningen alarmerende høy.

India holder Pakistan ansvarlig for terroristenes angrep, fordi de tillater at terrorgrupper å operere fra eget landområde. Pakistan avviser Indias anklager om at de støtter slike grupper og sier de kommer til å svare på luftangrepet. De sier bare ikke når og hvordan.

BOMBETERROR: Indiske sikkerhetsstyrker undersøket vraket av bilen som ble brukt i et selvmordsangrep mot soldater i Kashmir. Over 40 ble drept. Foto: STR / AFP

Indias statsminister Narendra Modi lovet å slå hardt tilbake etter terrorangrepet mot den militære konvoien. Hindunasjonalisten står midt i en valgkamp og trenger å vise handlekraft. Pakistan valgte en ny statsminister i fjor, Imran Khan, som også vil vise muskler. Han sier at India har utført “en uhørt aggressiv handling” som “setter regional fred og stabilitet i fare”. Det er lenge siden det har vært fredelig og stabilt i Kashmir, og nå fyres nasjonalister på begge sider av delelinjen opp av terror og bomber. Det er særdeles urovekkende. Selv om ingen av landene ønsker en fjerde krig i Kashmir kan det bli utfallet hvis ikke partene besinner seg i tide.

India, den tidligere juvelen i den britiske krone, ble delt i 1947. India og Pakistan ble etablert som selvstendige nasjoner, men Kashmirs status var uavklart. Begge land gjorde krav på fjellriket og begge anser den andre som okkupant i Kashmir. Krigen i 1948 endte i våpenhvile og en FN-plan om å holde folkeavstemning som aldri blitt gjennomført. I stedet ble det trukket en linje mellom en indisk og en pakistansk del av Kashmir.

Nye kriger brøt ut i 1965 og 1999. Konflikten fikk en ny dimensjon etter at både India og Pakistan utviklet atomvåpen. I 1998 foretok begge land atomprøvesprengninger. På gode dager er forholdet mellom det muslimske Pakistan og det hindu-dominerte India anstrengt, på dårlige dager er det åpent fiendtlig. Et brennpunkt for konflikten er Kashmir, med en rik flora av ulike opprørsgrupper og militante.

Noen opprørere ønsker å etablere en muslimsk stat, mens andre kjemper for selvstendighet eller større selvstyre. Situasjonen mellom muslimer og hinduer er de siste årene blitt mer spent. I 2014 vant

Narendra Modi og hans hindunasjonalistiske parti BJP regjeringsmakt. De tok også makten i lokalvalg i den indisk-kontrollerte delen av Kashmir, i koalisjon med et annet parti.

Det skyldes det store terrorangrepet mot en indisk konvoi og det er første tilfellet India sender jagerfly over skillelinjen siden 1971. Derfor er spenningen større enn på noe tidspunkt de siste 20 år.

GATEKAMPER: Demonstranter løper etter sammenstøt med indiske soldater i Srinagar i Kashmir tirsdag. De tok til gatene for å demonstrere mot at en politiraid mot separatistledere. Foto: Dar Yasin / TT NYHETSBYRÅN

Partene kan unngå ytterligere eskalering hvis de ikke overreagerer. De er begge tjent med å vise tilbakeholdenhet. Det er verd å merke seg at India gjorde det tydelig at angrepet var rettet mot Jaish-e-Muhammad, ikke pakistanske militære installasjoner. De begrunnet flyangrepet mot den angivelige terrorbasen det med at det finnes “troverdig etterretning” om at de planla nye angrep. At Pakistan legger vekt på at det indiske luftangrepet ikke gjorde skade bør påvirke måten de svarer på.

Når det blusser opp i Kashmir snakker både indiske og pakistanske politiske ledere til sine egne om såret nasjonal stolthet. Problemet er at de ikke snakker med hverandre om hvordan spenningen kan dempes. I stedet forsterkes hat og mistro på begge sider. I perioder er dette en konflikt med lav intensitet, men det er aldri blitt fred ved den såkalte kontroll-linjen.

Kashmir består som et av verdens mest spente konfliktområder, med stor fare for at åpen konflikt blusser opp på ny. Slik som nå.