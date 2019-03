Foto: Roar Hagen

Pelosis dilemma

Nancy Pelosi ønsker å avblåse trusler om å stille Trump for riksrett. Er Trumps strateger egentlig skuffet over det?

– Jeg er mot riksrett. ... Jeg tror ikke det er en farbar vei, fordi det splitter landet. Dessuten er han ikke verdt det.

Det sa demokratenes leder og Speaker of the House Nancy Pelosi til Washington Post om en eventuell riksrettssak mot president Donald Trump , tidligere denne uken. Det er et tydelig signal om at hun prøver å temme alle tegn til overmot blant sine partifeller somutgjør flertallet i Representantenes hus og som dermed har makt til å stille presidenten for riksrett.

Det er også et tegn på at hun antagelig vurderer det som sannsynlig at spesialetterforsker Robert Muellers rapport ikke nødvendigvis vil inneholde de store bombene som ikke allerede er kjent, når den blir offentliggjort.

Men mest av alt er det uttrykk for en strategisk vurdering hos USAs mektigste kvinne: Hvis demokratene innstiller på riksrett er sjansen større for at Trump vil profittere på det, enn at han vil bli felt.

At han ikke «er verdt det» er i hvert fall bare tull. Å få Trump stilt og dømt for riksrett som den første amerikanske president i historien, ville ha vært en tilfredsstillende vendetta for mange demokratiske politikere og velgere, etter de mange ydmykelser presidenten har påført fra han lanserte sitt kandidatur sommeren 2015.

Og enda så sterkt Pelosi står blant sine partifeller i Kongressen etter at de vant tilbake flertallet i november, er det slett ikke sikkert at et så utvetydig signal er nok til å roe gemyttene.

Mange aktivistiske demokrater har ønsket å stille Trump for riksrett av en lang rekke grunner, allerede før Mueller-rapporten foreligger. De hevder han har brutt Grunnloven på flere sentrale punkter som angår maktfordelingsprinsippet, valgfinansiering, kontakt med fremmede makter, etc. og at det er mer enn nok til å sette prosessen i gang.

Men, som Nancy Pelosi og flere av de andre mer kjølige hjernene i Det demokratiske partiet er smertelig klar over: Dette er nettopp det mange av Trumps strateger håper demokratene skal gjøre. Ja, demokratene trenger ikke engang å gjøre alvor av trusselen, så lenge de snakker mye og høyt om den.

For alt snakket om å stille Trump for riksrett fyrer oppunder et av de mest samlende aspektene ved Trumps appell til kjernevelgerne. Ideen om at makteliten i Washington aldri ville at han skulle bli president, aldri trodde at han skulle bli president og aldri har akseptert at han ble president er mye av limet som holder kjernen samlet.

Det var ikke for moro skyld at Trump gjennom hele valgkampen holdt på med at «systemet var fikset» på en måte som skulle garantere at Hillary vant. Det virket mobiliserende på kjernetroppene.

Før mellomvalgene i fjor oppdaterte man strategien ved å skremme med riksrett: Hvis demokratene klarte å vinne tilbake kontroll over Kongressen, ville riksrett mot Trump være øverst og først på agendaen. Republikanerne prøvde derfor å gjøre kongressvalgene til en slags folkeavstemning om Trump, selv om presidentene ikke sto på en eneste stemmeseddel.

Man kan diskutere hvorvidt planen ga ønsket resultat. Demokratene vant flertall i Huset, og har dermed makt til å kreve riksrett. Men de er fortsatt i mindretall i Senatet hvor riksrettssaker foregår, og hvor det kreves to tredjedels flertall for en fellende dom.

Ifølge kilder CNN har snakket med blant presidentens nærmeste politiske rådgivere, har man hatt planene klare for å gjenopplive riksrett-spøkelset for å få Trump gjenvalgt om halvannet år.

Trump er avhengig av «en god fiende» for å holde basen sin engasjert. I snart to år har Robert Mueller og etterforskningsteamet hans – den «totale heksejakten» som Trump stadig kaller dem på Twitter – fylt denne rollen.

Så snart rapporten foreligger og det verste rabalderet den medfører har lagt seg, vil behovet for en ny hovedfiende melde seg. Og riksrettstrusselen er en naturlig arvtager

Men selv om demokratene skulle avfeie Pelosi, stemple Tumps strategi som bløff og med Mueller-rapporten i hånd klare å overbevise et bevegelig antall republikanere i Senatet om at her er det grunnlag for riksrett, har Trump oddsene og historisk erfaring på sin side.

Bill Clinton var gjennom en ydmykende riksrettssak i Senatet det nest siste året av sitt åtte år lange presidentskap. Pinlige detaljer om hans utroskap, ekteskap og hans anatomi dominerte overskriftene i nyhetssendingene i over et år.

Og resultatet? Clinton takket av som president to år etter at riksrettssaken begynte, som en av USAs mest populære presidenter noensinne. Ikke minst takket være den amerikanske økonomien som gikk så den gren.

Det er slikt Pelosi tenker på når hun sier at Trump ikke er verdt det.