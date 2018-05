Foto: Roar Hagen

Skam til skade

Publisert: 04.05.18 09:05

Senterpartiet legger skam til skade når sentralstyret har bedt generalsekretæren avslutte saken om sex-trakasseringen av Liv Signe Navarsete.

At partiledelsen ikke har hatt autoritet til å røyke ut avsenderen av meldingen, er påfallende. Med tanke på at den er blitt sendt fra en avgrenset gruppe Sp-topper, og med nestleder Ola Borten Moe i bresjen for selskapet, er det underlig at man ikke har evnet å identifisere gjerningsmannen.

Sannsynligheten for at mer enn en av de ti vet hva som skjedde er stor. Men så langt har ingen vært mann nok til å ta ansvar for handlingen. Hva det sier om politisk karakterstyrke, får velgerne vurdere.

Forsøkene på å relativisere dette til å handle om gutteaktig fyllerør på en hyttetur for to år siden, er talende. Det vitner om at vi fortsatt har en vei å gå før varslere kan ta det for gitt å bli behandlet med respekt. Fordi mange har opplevd verre ting, fordi dette skjedde for så lenge siden, og fordi moroklumpene var marinert i akevitt, bør ikke dette være noe å mase mer med. Aller minst i mediene, skal vi tro for eksempel forfatteren Kaj Skagen som i ukeavisen Dag og Tid kan fortelle at pressen i denne saken har overtatt rollen som rettsvesen, «men skit i grunnprinsippa».

Ettersom 250 000 kvinner er blitt voldtatt under krigen i Kongo, er det ifølge Skagen utenfor alle proporsjoner å vie oppmerksomhet til «ei Messenger-melding som har henta inspirasjonen sin frå gamle doveggar». Men det verste, angivelig, er at mediene har tillatt seg å kritisere turkameratene på en måte som har rammet deres omdømme, «kanskje óg øydelagt karriere og økonomi».

«Berre totalitære regime straffar på dette viset. Ja, også den liberale pressa, då», slår Skagen fast, uten et øyeblikk å skjenke den fornærmede kvinnen særlig forståelse for hvordan hun kan ha opplevd tekstmeldingen, gitt forhistorien og maktkampen i partiet.

Å se helt vekk fra dette, fordi gutter er gutter, især fulle gutter, er ikke bare nedlatende overfor Liv Signe Navarsete . Det er også å diskreditere hva #metoo-kampanjen innerst inne handler om, nemlig respekt for grenser. Det er å peke nese til alle varslere. Og det er å latterliggjøre enhver som blir utsatt for digital mobbing. Ja, for sånt må man da bare tåle, det er jo bare noen bokstaver sendt fra en mobiltelefon!

Hvordan tenker Skagen, og andre, at man skal formidle til barn og unge hvor ille det er å hetse folk på sosiale medier, når det angivelig er greit å trakassere en (da) 57 år gammel kvinne – som attpåtil lå nede etter langvarig strid med opptil flere i kollektivet som meldingen ble sendt fra?

Navarsete er skuffet over utfallet i sentralstyret, og vedgår overfor NTB at det kan bli vanskelig fremover å ha tillit til alle deltakerne på hytteturen. Så stiller hun selv det åpenbare spørsmålet: Kan partiet ha tillit til dem?