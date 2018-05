OM «VERDILØSE MENN»: – Våre folkevalgte må tre ut av sine garasjer og inn i de miljøer vi har mistet politisk grep om, skriver Olafsen.

Vi trenger sårt en venstresidens Per Sandberg

debatt

Publisert: 06.05.18 09:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-06T07:32:20Z

Har partiene til venstre i den politiske aksen blitt så kresne og elitestyrt at de kan velge vekk grupper i samfunnet som ikke er korrekte nok?

STIAN OLAFSEN , deltaker på Agenda-akademiet og leder av Vestre Toten Arbeiderparti.

«Kommer aldri til himmelen, Kommer aldri til helvete. Vi forblir i skjærsilden. Vi er altfor kjedelige. Vi er verdiløse menn. Verdiløse menn»

Slik lyder refrenget til Jokkes kanskje mest treffende og velskrevede låt, men hva skjedde med de «verdiløse mennene»? Eller faste og sterke menn, som det heter i Revolusjonens røst av Rudolf Nilsen. Hva skjedde med arbeiderne?

Dette er velgergruppen som alltid har vært venstresidens grunnstamme. Nå beveger de seg mer mot partier på ytre høyre fløy. Flere har pekt på dette, senest den franske økonomen Thomas Piketty som har dokumentert utvikling med hjelp av data. Disse funnene stemmer godt overens med stemningen og samtalene lokalt på arbeidsplassene jeg har arbeidet på og besøkt. Har partiene til venstre i den politiske aksen blitt så kresne og elitestyrt at de kan velge vekk grupper i samfunnet som ikke er korrekte nok? Eller er hvite menn som «pusher» 50 en gjeng rasister som setter seg selv foran felleskapet og ikke vet sitt eget beste?

Som industriarbeider omgås jeg nesten daglig disse såkalte «sinte hvite menn» som de til stadighet blir omtalt som. Joda, de er skeptiske til innvandrere, #metoo-kampanjen er ikke særlig populær og politikere «er så tykkhudet at de kan stå oppreist uten ryggrad», for å bruke en litt mildere skildring fra spisesalen. Alle disse holdningene vet vi mange innehar. Nå må vi forsøke å forstå hvorfor.

Dette er mennesker som jeg velger å kalle kamerater (i situasjoner der det er knyttnever, arbeidsmiljøloven og allsanger med tekster som «sulten knuget har» med i bildet), venner, kollegaer og som går under hedersbetegnelsen gutta på gulvet, eller «gølvet» som vi kaller det lokalt.

Dette er arbeidsfolk som hver eneste morgen, av egen erfaring noe trøtt og motvillig, står opp tidlig og bygger det landet vi alle er så stolte av. Dette er solide skattebetalere og viktige deler i det som utgjør selve grunnlaget i den norske modellen, organiserte arbeidstakere. Likevel evner ikke vi politiske røde å gjøre noe som helst for å hanke dem inn igjen til vår del av det politiske landskapet. Vi klarer ikke svare på misnøyen som rir disse gutta som en mare , for å sitere en populær kvinne hos mange i disse kretsene. Har vi mistet det vi alltid har vært best på, nemlig å være folkelige, engasjerte og forstå folk flest sine hverdagslige utfordringer? Svaret mitt er ja. Vi har snudd oss vekk fra det som før på mange måter definerte oss. Nå trenger vi sårt en venstresidens Per Sandberg . Svarene Sandberg og høyresiden tilbyr disse gutta er helt feil, men formen er riktig.

«Si meg hvem du omgås med, så skal jeg fortelle deg hvem du er» heter det. Dette tror jeg kanskje er den berømte elefanten i rommet. For stadig vekk ser vi at de som påberoper seg å være til for arbeidere, er de som aller minst har erfaring som nettopp arbeidere. Et eksempel på dette er hvordan Arbeiderpartiet ikke tok folks skepsis til innvandring på alvor, men tiet spørsmålene i hjel. Et annet er hvordan partiene til venstre ukritisk strør om seg forslag til avgifter som for mange familier er knekken på privatøkonomien, som mange nært og fjernt har betrodd meg som lokalpolitiker, venn og kollega, dette må vi ta til oss. Vi kan ikke bare fortelle at en avgift er bra for samfunnet, når mange ofte eller daglig kjemper mot en allerede trang økonomi. Arbeidslivspolitikken bør også i større grad formidles av folk med erfaring, for mange tillitsvalgte er lei toppolitikere som ikke har den fjerneste anelse om hva som foregår ute på arbeidsplassene og som bare dukker opp rett før valg for å sanke stemmer. Tillitsvalgte i fagbevegelsen må også i mye større grad gis posisjoner, ikke rådgiverstillinger, selv om jeg er redd for at vi må kjempe hardt for disse.

Alle burde kjenne til fagbevegelsens kamp for et mer utdannet og opplyst samfunn. Derfor er ikke mitt innlegg en kamp mot de lærde, men en kamp for plass til begge ender av utdanningskalaen. Vi er avhengige av akademikere i venstrevridde partier, men vi trenger i enda større grad mennesker som har stoppet opp ved fagbrev og faktisk har jobbet og jobber med dette. Vi trenger større bredde. Politikere skal gjenspeile folket. Det gjør vi per dags dato ikke. Når man ikke kjenner seg igjen i de man har brukt sin borgerplikt og stemmerett på, er veien til sinne, frustrasjon og misnøye kortere- og man blir mindre tilbøyelig for å støtte politikk som er lønnsom på lang sikt, men medfører noen utfordringer for den enkelte i dag. Ved Stortingsvalget i 2017 var valgdeltakelsen til de med kun grunnskoleutdanning 25% lavere enn for de med universitets- og høgskoleutdanning. Tung setning, enkel matematikk.

Jeg kunne valgt den enkle løsningen som mange gjør. Å bare kalle dem rasister, gammeldagse og utdaterte. Det er dessverre ikke så enkelt som mange vil ha det til. Nå må våre folkevalgte tre ut av sine garasjer og inn i de miljøer vi har mistet politisk grep om. Nå må vi faktisk begynne å kjenne vårt publikum, vi må rett og slett bli litt mer forbanna og snakke så folk forstår hva vi egentlig mener. Først da kan vi ta tilbake disse velgerne vi over en lenger tid har støtt fra oss. Politikk handler i stor grad om å engasjere, treffe nerver og knapper hos enkeltmennesker, så lett og akk så vanskelig.

Mine forslag til endringer er hverken radikale, originale eller kreative, tvert imot er de blitt gjentatt så mange ganger at de kanskje har mistet sin betydning? Så hvorfor skal jeg igjen gidde å dra opp denne klare oppfordringen til dagens politikere (inkludert meg selv), når de gang på gang mislykkes så til de grader? Vel, jeg har vært i fagbevegelsen såpass lenge at jeg vet at det nytter å kjempe.

Denne artikkelen handler om Arbeiderpartiet

Per Sandberg

Politikk