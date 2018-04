TAKKER HUNDEN SIN: - Jeg er faktisk hellig overbevist om at Marvin alene har reddet meg fra grov overvekt og mange psykiske plager, skriver artikkelforfatteren.

Frekt om hunder og hundeeiere!

Publisert: 13.04.18 13:56 Oppdatert: 13.04.18 14:13

Greit nok at det er slitsomt med hund, Sanna Sarromaa. I hvert fall hvis du er så heldig at du har barn også. Men hunder og hundeeiere fortjener ikke dette.

DANIEL GLASØ, hundeeier.

Nei vet du hva, Sanna Sarromaa. Dette går ikke. Her sitter jeg og nyter ettermiddagskaffen så får jeg denne kronikken slengt i trynet?

Til å begynne med synes jeg kanskje at varsellampene dine burde blinke da din daværende mann truer med å gå fra deg hvis dere ikke skaffer dere hund? Det er for meg helt, som de unge sier, sjukt.

Selv gikk min samboer og jeg til anskaffelse av hund i 2013. Riktignok hadde vi ikke barn på det tidspunktet, men vi planla for det. Ja, det var slitsomt. Ja, det er fortsatt slitsomt. Barnet kom i 2016. Bikkja vår, eller Marvin som han heter, (nei det er ikke en person, men det er et dyr, som meg og deg), er en utrolig fin hund. Snill og glad. Om den er så lydig, nja njo, jeg vil ikke si det. Vi er ikke akkurat super happy for å gå tur med han alltid, men det kommer av at han er over middels glad i den motsatte (hund)kjønn.

Uansett, da vi fikk oss barn, heldig som vi er, økte selvfølgelig arbeidsmengden. Det ble mer møkkete hjemme og vi må fortsatt gå tur med Marvin, selv om det er julaften og gjestene kommer klokka 16:30. Selv om vi begge har 40 i feber og det er 2 grader og regn ute. Han må fortsatt på do og være aktiv, og jeg vil ikke utsette han for den ydmykelsen å gå sitt eget piss. Og vet du hva? Jeg gjør det med glede. Jeg er faktisk hellig overbevist om at Marvin alene har reddet meg fra grov overvekt og mange psykiske plager.

Jeg skal ikke lyve, min samboer har til tider når det har stått på som verst, hatt lyst til å finne et nytt hjem til Marvin. For meg har det vært uaktuelt. Men jeg har da aldri truet henne om at jeg forlater henne hvis det stilles ultimatum fra henne! Min samboer, mitt samliv og mitt liv er da viktigere. Hvis alt kommer til alt, hadde jeg gjort alt jeg ha kunnet for å beholde Marvin, hvis ikke, hadde jeg gjort alt i min makt for å finne et godt hjem for han.

«Skrekk og gru, hundeeiere snakker ikke bare med hunden sin, de snakker med andre hundeeiere».

Du MÅ ikke stoppe å snakke, du MÅ ikke si at det ikke er din hund for å kunne gå videre. Det holder å bare gå. Jeg synes også det er temmelig frekt av deg å dra alle hundeeiere over en kam å si at vi alle tror at våre hunder er så intelligente. Gjør vi det? Men det foreligger ganske god forsking på at hunder forstår både ord og språket til mennesker.

Når vi er inne på forsking, det foreligger også god norsk forsking på at det å ha hund/dyr er godt for helsen.

Du skriver at du er glad i hundene, men du hater å være hundeeier, hvorfor skriver du da:

«Jeg anbefaler alle som planlegger å bli hundeeiere å kjøpe en gammel hund. De dør mye fortere.» Jeg forstår ikke hvordan du i det hele tatt klarer å taste den setningen på tastaturet ditt.

Du henter deg inn på slutten med å si at barna blir glade for å se den. Og det gjør deg glad. Det er supert. Men er ikke barna de viktigste for deg? Og er ikke deres lykke en bidragsyter for din lykke? Tenk deg litt om nå.

Jeg forstår at du har skrevet med noe ironi og humor, men uansett hvilken setting det er: Det er ikke DU som sitter i dritten, det er hunden din!

