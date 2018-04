KVITREKAOS: – Slutt å tenke på Twitter som et debattmedium. Det er et kaotisk sted for nyheter, informasjon og underholdning, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: DADO RUVIC / X02714

Kristin Clemet forstår ikke Twitter

debatt

Publisert: 19.04.18 12:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-19T10:03:59Z

Uhu, hvorfor er folk så slemme på Twitter?

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Kristin Clemet er en mektig kvinne. Hun har som heldagsjobb å «fremme liberale verdier», blant annet, i en tenketank finansiert av rike og mektige givere som NHO, Rederforbundet, Ferd og andre. Mange får nå vite dette for første gang, for Civita oppgir ikke sine givere verken på nettsiden eller i Twitterbioen – man må grave på nettet for å få de opplysningene. Er ikke det litt lite liberalt, da? Man må si hvem man er. Åpenhet og transparens handler ikke bare om å stå fram på twitter med fullt navn, men en organisasjon som skal fremme liberalitet og åpenhet bør for skams skyld fortelle hvem som betaler smørbrødene deres. En viktig del av politisk debatt er jo å følge pengene, for penger forteller hvem du er og hvem du uttaler deg på vegne av.

Cirka hver dag er Kristin Clemet på Twitter, hun har 70.000 følgere og følger selv drøye 1200. Det syns jeg også er lite liberalt. Det medfører nemlig at hun får et mye smalere bilde av mediet Twitter enn hun ideelt sett kunne hatt. Selv har jeg 16000 følgere og følger 6500. Twitterfeeden blir da ganske balstyrig, det ramler inn en tweet hvert sekund, minst. Det er krevende, men underholdende - og jeg vil anbefale Clemet å følge mange flere, dobbelt så mange i hvert fall. Hvis hun ønsker et bredere og mer fargesterkt bilde av den debatten hun selv er en så synlig del av, og nå mener så sterkt om.

Det siste frokostmøtet til Civita handlet om «Hvorfor innvandrere er så venstrevridde», og da Clemet annonserte dette på Twitter fikk hun en del syrlige kommentarer, noe som resulterte i en bloggpost der hun skrev at Twitter nå «har blitt et ufordragelig sted». Clemet har vært på Twitter siden 2009, samme som undertegnede, og mener det var hyggeligere før. Var det nå egentlig det? I 2009 var mediet så ferskt at det var mye nybegynnermoro, men jeg er enig i at tonen på Twitter har forandret seg i de siste årene. Det gjelder i enda større grad Facebook, men har etter min oppfatning med selve den politiske utviklingen på denne kloden å gjøre. Twitter som medium speiler bare samfunnsdebatten - og vannskillet i den politiske debatten på nettet kom med Donald Trump. Det vil være en vanskelig øvelse å kalle ham venstrevridd, og jeg vil våge påstanden om at de som har initiert polariserende debatt i all hovedsak står på høyresiden i politikken. Clemet er jo medlem av Høyre, men er nok blant dem som holder seg for nesa når de ser hva som må til for å holde et borgerlig regjeringsprosjekt gående. Fremskrittspartiets gallionsfigur Listhaug og hennes rådgiver Teigen er blant dem som har gjort mest i dette landet for å polarisere debatter på nett. Grunnen er at de så at det virket for Trump, og dermed virker det også for dem. Hvis du virkelig skal oppleve noe ufordragelig, skal du lese kommentarfeltene til Listhaug. Nå er dessverre det aller mest ufordragelige innlegget slettet fra nettet, noe som gjør at almenheten ikke får tilgang til noe av det ufyseligste utslaget av populisme fra norske politikere. Men Clemet klager isteden på Twitter, for som borgerlig kan hun ikke rope altfor høyt om villbassene i regjeringen, det ville jo svekke troverdigheten, må vite.

Clemet mener at debatt på Twitter er blitt ufordragelig. Jeg vil heller påstå at når dette landet i løpet ett år får følgende utspill fra Frp, lokalt eller nasjonalt: Kvinner bør betale abort selv, justisminister bruker ordet monster om visse kriminelle, de med mest eiendom bør få utvidet stemmerett, de med dårlig råd bør få færre barn, justisminister lyver fra Stortingets talerstol, Arbeiderpartiet er landssvikere - slik kan man holde på.

Clemets problem er snarere at hun daglig står ansikt til ansikt med ganske rasjonelle reaksjoner på høyrepopulistiske utspill, som kommer fra en regjering hun støtter.

Til alt dette kommer at Twitter ikke er et velegnet debattforum. Twitter har aldri, og vil aldri egne seg for saklig debatt. Forestill deg at frokostmøtene på Civita skulle begrenses slik at debattanter bare får si tre setninger av gangen. Konstruktivt for samtale? Nei. Lett å nyansere? Dobbelt nei. Tredve debattanter svarer samtidig på ytring fra foreleseren? Selvsagt blir det kaos.

Slutt å tenke på Twitter som et debattmedium. Det er et kaotisk sted for nyheter, informasjon og underholdning. På Twitter får du en smørje av betalt info, private ytringer og soundbites, og aller mest får du impulsive utbrudd som herr Nobelprisvinner Daniel Kahneman så absolutt ville kategorisert som «System 1». Og ja, det har blitt noe heftigere i det siste, men det er av politiske årsaker - pluss at stadig flere opplever at de «må» ty til sterkere virkemidler for å få reaksjoner. Nett-troll innrømmer jo f.eks. at rasehat og sexisme er det eneste som får respons. Men får du irriterende folk i feeden, Clemet, da trykker du bare på muteknappen hvis de er virkelig pain in the ass.

Savner du humor, er det i alle fall et symptom på at du følger altfor få, eller at du følger feil folk. Twitter banker ethvert humorprogram uansett medium ned i støvlene, hver eneste time på døgnet.

If you do it right.

Denne artikkelen handler om Twitter

Kristin Clemet