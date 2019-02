REAGERER: – Metoo går stort sett utover damene våre der ute. Våre mødre. Søstre. Døtre. Det er de som blir tafset på mellom beina. Det er ikke kult, skriver Christoffer Schjelderup. Foto: Vegard Fimland

Debatt

Komiker reagerer: – Hvordan kan du være på mannens side i metoo?

Det er få ting i verden som er svart-hvitt, men av og til kommer det saker der det kommer godt frem hvilken side du skal stå på.

CHRISTOFFER SCHJELDERUP, komiker.

Jeg blir som vanlig motløs og misantropisk av å forville meg inn i kommentarfeltet, og nå skjedde det igjen. Selvfølgelig. Hvorfor ikke?! Det er jo tydeligvis ikke mangel på folk jeg er uenig med. Og det er som oftest helt greit.

Det er få ting i verden som er svart-hvitt, men av og til er det noen saker der det kommer godt frem hvilken side du skal stå på. Og det er ikke mannen som har tafset, grafset og prøvd å få damer med på ting de ikke vil siden tidenes morgen.

Den tiden er forbi, og jeg gidder ikke lenger stå på siden og la de tøffeste damene få en tsunami av dritt mot seg dag ut og dag inn. At du er uenig i Sigrid Bonde Tusvik politisk, er helt greit. At du synes hun tråkker over grensen og at hun fortjener å høre det av og til, selvfølgelig.

Men at hun i saken om Ørjan Burøe fortjener noe som helst annet enn sympati og støtte, er jo helt hinsides all fornuft. Bare fordi hun ikke liker Listhaug, betyr vel ikke det at hun fortjener å bli grafset i skrittet på julebord. Det er ingenting som unnskylder det, uansett hvor mye du prøver å bortforklare det med at du skulle være morsom på Snap.

Og, joda, Sigrid er komiker. Selvfølgelig er hun det. Hun har tidenes største uavhengige podcast. Det er rundt 200 000 faste lyttere som tar hennes meninger seriøst. Hun er frittalende. Skarp. Dritmorsom.

Og at du ikke ler, men savner Oluf og Juster, betyr vel mindre enn null når hun er en av de mest populære komikerne i Norge. Ja, du og dine synes ikke hun er morsom. Alle dere som aldri ser standup. Som aldri går på show og ser hvor flinke mange av de nye norske, komikerne er. Komikere som vil at alle skal ha det bra backstage.

Som ikke tolerer seksuell trakassering og metoo og alt det vrøvlet og dårlige bagasjen fra fortiden. Da hvite menn styrte verden, var urørlige og fikk ture frem. Sånn er det ikke lenger, og bra er det. Jeg er selv hvit mann, og synes selv livet kan være vanskelig. Det er ikke lett å leve, men vi har jo det lettest. Det er jo det ingen tvil om. Og når noen angriper en hvit mann for å oppføre seg dårlig, så er jo ikke det et angrep på meg. Det er et angrep på alle dårlige menn der ute som fortjener det.

For er du kjip, så må jo det få konsekvenser. Og jeg håper demningen brister, for jeg er ikke lei metoo, jeg er ikke «lei av å lese om metoo», som flere sier i kommentarfeltene. Tenk å lire av seg noe så dumt. Er du lei av å lese om at damer blir seksuelt trakassert?! Prøv å bli seksuelt trakassert da, din nisse.

Metoo går stort sett utover damene våre der ute. Våre mødre. Søstre. Døtre. Det er de som blir tafset på mellom beina mens de er gravid. Det er ikke kult. Og når det bare er en av mange episoder som blir sagt unnskyldt for, og jeg vet at det ikke er i nærheten, så er jo det ikke mannen du stiller deg bak.

Her stiller man seg bak kvinnen. Offeret. Og hyller de som tør. De som er tøffe nok å stå frem. De som blir kalt hore og blir drapstruet.

Du stiller deg ikke bak han som har en familie som får den sure nedbøren fordi pappa ikke klarer å oppføre seg som et bra menneske.

