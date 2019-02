Kommentar

Nyhetskommentar: Trump i spagaten

Donald Trumps State of the Union-tale viser hvor splittet nasjonen er. Ikke så mye på grunn av innholdet i talen som på grunn av reaksjonene rundt.

Da Barack Obama holdt sin store tale om helsereform i Kongressen for ti år siden vakte det oppsikt og raseri da den republikanske representanten Joe Wilson ropte «Du lyver!».

Det ble ansett som uhørt og et tegn på hvor langt splittelsen i USA var kommet, når man ikke kunne oppføre seg skikkelig inne i Kongressen under en presidenttale.

Ingen ropte akkurat det i natt. Men demokratene himlet med øynene, mimet diverse kommentarer og spilte ut en rekke andre teatralske fakter for å vise sin avstand til presidenten og hans påstander.

Det var da også en helt særegen ramme talen ble holdt i. USA har bare en pause i sin drøyt månedslange «shutdown» av statens funksjoner. Og Trump har sagt at han vil stenge sjappa igjen om ti dager, om ikke Kongressen finner på en måte å finansiere en mur mot Mexico på.

Så ikke uventet handlet mye av talen om nødvendigheten av en mur. «Murer fungerer. Murer redder liv», sa presidenten.

Og mens han fortsatte i velkjente spor om trusselen ved den sørlige grensen, la Ilhan Omar fra Minnesota hodet i hendene, mens andre buet og ga kroppslig uttrykk for misnøye.

Talen som sådan var hva man kan forvente seg av Trump. Han skrøt av egne meritter, særlig på den økonomiske arenaen, og han advarte mot etterforskning av ham selv. Men han var langt mer åpen og imøtekommende i tonen enn da han snakket om «det amerikanske blodbadet» under innsettelsestalen for to år siden.

Han holdt seg til manus og ungikk å vandre ut på siden av tema, noe som ofte har skapt problemer for ham. For tilhengerne hans var det en statsmannsaktig tale. Og for flere moderate republikanere og konservative demokrater var nok dette mer av en utstrakt hånd enn de vanligvis er vant til fra denne presidenten.

Ikke minst vakte han jubel da han påpekte at dette var den Kongressen med den største kvinnerepresentasjonen noensinne (riktignok uten å nevne at det var på grunn av demokratiske velgere).

Men reaksjonene fra både faktasjekkerne utenfor Capitol Hill og fra de aller fleste demokratene inne i salen, tyder ikke på at han nærmet seg noe punkt av samlet virkelighetsforståelse om behovet for en mur.

Og dermed kan USA være et skritt nærmere en fortsatt shutdown og i verste fall en untakstilstand for å presse gjennom muren.