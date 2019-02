Leder

Kjønnsgap på kjøkkenet

Norge har kokker i verdensklasse. Det har ikke alltid vært slik.

Christopher William Davidsen og resten av det norske laget jubler etter å ha vunnet sølv i Bocuse d’Or i 2017. Foto: EMMANUEL FOUDROT / Reuters

For noen tiår siden var det lite å velge mellom for den som ønsket et godt måltid, enten det var i storbyen, eller langs landeveien. I dag har vi både avanserte og eksperimentelle gourmetrestauranter spredt rundt om i Norge - og veikroer der man også kan få mye annet enn løvbiff og kjøttkaker.

I kveld blir den nordiske Michelin-guiden lansert. Det skjer i Århus i Danmark. Som vanlig er det knyttet stor spenning her hjemme til hvilke norske restauranter som beholder sine stjerner, om noen av dem får flere i tillegg - og ikke minst: om nye restauranter får en eller flere av de høythengende stjernene.

Det er gøy å se kreativiteten og entusiasmen som preger det norske kokkemiljøet. Norske kokker har lenge gjort det svært godt i den internasjonale konkurransen Bocuse d’Or. Konkurransen kalles det uoffisielle verdensmesterskapet i kommekunst. Bak den imponerende innsatsen gjennom mange år ligger det hardt arbeid, godt lagarbeid og sterke fagmiljøer.

En eneste kvinne

Men det er et mysterium oppe i det hele. For hvor er kvinnene? Ingen kvinner har så langt deltatt i Bocuse d’Or. Bare fem av de drøyt hundre kjøkkensjefene rundt om i verden har i dag tre Michelin-stjerner, er kvinner. Blant de 40 norske restaurantene i den nordiske Michelin-guiden anno 2018 er det bare en eneste som har en kvinne som kjøkkensjef; Nina Kristoffersen ved Statholdergaarden Mat og Vinkjeller i Oslo.

Særlig underlig er dette når vi vet at kvinner tradisjonelt og historisk har hatt ansvaret for matlaging i de fleste hjem rundt om i verden. At kvinner ser ut til å være enda dårligere representert i toppsjiktet blant norske kokker enn kvinner er for eksempel i toppen av norsk næringsliv, eller blant partnere i de største advokatfirmaene, burde få alarmklokkene til å ringe.

Tid for en samtale

For det er nemlig ikke slik at selve kokkeyrket er mannsdominert. Nesten halvparten av lønnstagerne i SSBs yrkeskode «kokk», 44,9 prosent i 2017, er kvinner. Dette burde være et godt utgangspunkt for å skape miljøer der kvinner også kan utvikle seg og nå toppen. For selv om den enkeltes egen motivasjon og arbeidsinnsats er avgjørende, handler dette også om et større bilde. Fra mange andre bransjer vet vi at det er vanskelig å være den ene eller en av ytterst få som forsøker å få innpass i et miljø der ett kjønn er bortimot enerådende.

I kveld håper vi å kunne gratulere mange norske kokker og kjøkkensjefer med stjerner og god omtale. I morgen bør noen av de ledende innen bransjen sette seg ned og snakke om hvordan de kan få enda flere stjerner på laget. Ved å se kvinnene - også.