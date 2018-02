Fredsleker på tynn is

Foto: Hagen, Roar

SEOUL/DMZ (VG) Våpnene tier, men det er ikke stille ved fronten. Skingrende popmusikk kringkastes fra sør til nord, over en fastfrossen grense.

Fredag starter Sør-Koreas «fredsleker» i Pyeongchang. Dagen før skal Kim Jong-un planlegge å vise frem sitt militære arsenal i en storstilt parade. Koreanerne er vant til å leve i dette spenningsfeltet, mellom fred og trusler om krig.

President Bill Clinton kalte dette klodens farligste sted. Jeg har kjørt vel 50 km fra Sør-Koreas hovedstad Seoul til den demilitariserte sonen (DMZ), som skiller Den demokratiske folkerepublikken Korea fra Republikken Korea. Grenseelven Imjingang er frosset igjen. DMZ er 250 km lang og fire km bred. Sonen er en av de mest bevoktede i verden, med store troppestyrker på hver side av elektriske gjerder.

Noen turister hutrer i kulden mens de stiller kikkerten inn mot det fremmede landet i nord. Fra et høydedrag like sør for grensen, det nordligste punkt ved DMZ, er det fri sikt mot Kim Jong-uns land, den gedigne statuen over Kim Il-Sung, propagandalandsbyen og i det fjerne byen Kaesong.

Så nært og like vel uendelig fjernt. Begge koreanske stater har nedfelt i sine grunnloven at de er ett folk. De kunne ikke vært mer forskjellige. Nord-Korea er et stalinistisk familiedynasti i vedvarende økonomisk krise. Sør-Korea ble etterhvert et demokrati og er Asias tredje største eksportnasjon. De leverer globale merkevarer som Hyundai, LG, Samsung og Kia. Nord-Korea produserer masseødeleggelsesvåpen og underernæring.

Men i et olympisk friminutt gjenforenes nord og sør. Under åpningsseremonien skal de to lands utøvere marsjere inn under det hvite gjenforeningsflagget med den koreanske halvøy i blått. Kvinnelige utøvere fra begge land skal spille sammen på Koreas ishockeylandslag.. Sør-Koreas president Moon Jae-in ser de olympiske leker som en gyllen anledning til å dempe den farlige spenningen og gjenoppta en dialog med regimet i nord.

-Nordkoreanerne har skaffet seg det sterkeste forhandlingskortet, sier Go Myong-Hyun som jeg møter på Asan instituttet for politiske studier i Seoul.

Kim Jong-un anser at dagens situasjonen er til hans fordel. Han åpnet for samtaler med Sør-Korea ved nyttår, like etter å ha kunngjort at Nord-Korea har nådd målsettingen om å utvikle atomvåpen og langdistanseraketter. Han vil at USA skal anerkjenne at Nord-Korea er blitt en atomvåpenstat.

Kims kursendring overrasker ikke Go:

-Vi har sett det mange ganger før etter en periode med økt spenning og provokasjoner. Nord-Korea kalkulerer risiko, men ønsker kontroll. De vurderer graden av provokasjoner. Nå er det på tide med en strategisk pause.

Istedet for nye atomprøvesprengninger og rakettutskytninger, har nord og sør forhandlet om OL-deltakelse og kulturutveksling. Samtidig har USA og Sør-Korea utsatt en planlagt militærøvelse.

Men om Kim Jong-un i OL har olivengren i den ene hånden, har han våpen i den andre. 8. februar skal den nordkoreanske hærens dag markeres, angivelig med en storstilt militærparade i hovedstaden. I følge Korea Times vil han mobilisere 50 000 soldater og sivile for å vise verden militær styrke. Det spekuleres i om nye langdistanseraketter inngår i paraden.

-Vi må ikke tillate at verdens farligste regimer kan true oss med verdens farligste våpen, sa president George W. Bush da han besøkte Sør-Korea i 2002. Ordene står på en plakett på jernbanestasjonen i Doradan, det foreløpig endepunkt ved grensen mot nord. Noe av det samme har amerikanske presidenter i flere tiår sagt, uten at det har hindret Nord-Korea å utvikle masseødeleggelsesvåpen. I talen om rikets tilstand sa president Donald Trump at han ikke vil gjenta sine forgjengeres feil og at Nord-Koreas snart kan true USA. USAs linje er å øve et maksimalt press, diplomatisk og økonomisk, på Nord-Korea.

Koreakrigen tok slutt for 65 år siden etter å ha krevd tre millioner menneskeliv. Det ble våpenhvile, men ikke fred. I dag snakkes det om fred, samtidig som det rustes for krig. Kims kjernefysiske våpen kan aldri brukes, annet enn til utpressing og avskrekking. USA kan heller ikke rette et begrenset forhåndsangrep mot Nord-Korea, uten overhengende fare for å utløse en uendelig stor katastrofe. Korea-krigen (1950-53), ble utkjempet med konvensjonelle våpen og store tap. Hvis det bryter ut en ny krig blir konsekvensene enda verre og mer vidtrekkende.

Fredsdiplomatiet tenner et håp om at det finnes en fredelig utgang på verdens farligste konflikt. Men ingen vet hva som skjer når OL-ilden slukkes. Faren er at klokken skrus tilbake til fjorårets trusler og provokasjoner. Håpet er at OL har skapt et rom for samtale. Koreansk gjenforening er et fjernt mål. Avspenning på den koreanske halvøy er både mulig og nødvendig.