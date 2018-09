PÅ TOMANNSHÅND: Politiske hovedmotstanderne på det siste EU-toppmøtet i sommer, Emmanuel Macron og Viktor Orban. Foto: FRANCOIS LENOIR / X01164

Populisten mot europeeren

MENINGER 2018-09-19T06:56:37Z

Det oppstår disharmoni når EUs ledere i dag møtes i Wolfgang Amadeus Mozarts fødeby. Det setter tonen for EU-valgene i mai.

kommentar

Publisert: 19.09.18 08:56

Brexit, migrasjon og ytre grenser er tema i Salzburg. Ingen andre saker får bedre frem skillelinjene i Europa, mellom høyrepopulister og nasjonalister på den ene side og liberale forsvarerne av europeiske institusjoner på den andre.

En av lederne vil bli fulgt med særlig oppmerksomhet, Ungarns statsminister Viktor Orbán . For en uke siden stemte et stort flertall i EU -parlamentet for å starte en straffeprosess mot landet og i Salzburg møter Orbán noen av sine fremste kritikere, men også forbundsfeller. De finnes i alle EU-land, og i noen har de vunnet regjeringsmakt.

President Emmanuel Macron har tatt rollen som nasjonalistenes hovedopponent: -Hvis de vil se meg som sin hovedmotstander, har de rett, sa den franske presidenten nylig.

I følge avisen The Telegraphs kilder skal Orbán i kulissene under det forrige EU-toppmøtet i juni ha sagt til Macron at Europas fremtid vil bli avgjort dem imellom, at det blir «populisten mot europeeren». Orban skal ha gitt uttrykk for at valgene til EU-parlamentet neste år vil ha to vinnere, Macron og ham selv. Men Orbán mente at han vil vinne den største seieren.

Hvis partiene på ytre høyre fløy vinner en tredjedel av plassene kan de effektivt blokkere for nye EU-lover og påvirke unionens kurs de kommende årene. På grunn av høyrepopulistenes fremgang og etablerte partiers tilbakegang er EU-valget imøtesett med uvanlig stor spenning.

I Ungarn har Orbán med velgernes støtte bygget det illiberale demokrati. Men valgseier gir ikke ett parti rett til å gjennomføre “reformer” som innskrenker demokrati og grunnleggende rettigheter. EU-parlamentet er med rette bekymret for situasjonen i Ungarn. Regjeringen blir anklaget for systematiske angrep på EUs grunnleggende verdier. Orbán slår tilbake mot det han kaller en heksejakt, iscenesatt av radikale og liberale innvandrings-tilhengere.

Det skader ikke Orbán å bli angrepet av EU, det passer fint inn i hans fortelling om en politisk og økonomisk elite som i utakt med europeere flest. Han frykter heller ikke å bli straffet. EU har allerede innledet prosess mot Polen på grunn av en omstridt domstolsreform som undergraver rettsvesenets uavhengighet. Det kreves enstemmighet i EU for å iverksette sanksjoner mot medlemsland, som å frata dem stemmeretten.

Det vil ikke skje. Det vil Polen, Tsjekkia og Ungarn forhindre. En annen sak er at de kan bli straffet ved reduserte økonomiske overføringer fra EU. Mange i vest synes de nye medlemmene i øst står lagelig til for kutt. Hvorfor skal de subsidiere land i øst som som ikke vil være med å bære byrden av flyktningstrømmen?

Orbàn får støtte fra opposisjonspolitikere som Marine Le Pen i Frankrike og Geert Wilders i Nederland. Større verdi har hans nye venner i den italienske regjeringen. Innenriksminister Matteo Salvini har tatt mål av seg til å «redde Europa» ved å forene innvandringsfiendtlige krefter i alle land, blant annet med assistanse fra Donald Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon.

Men det høyrepopulistiske orkesteret har ikke én dirigent. Nasjonalistene utgjør ingen ensartet gruppe. Ikke alle tar vel i mot Bannons mørke visjoner. Men alle er mot innvandring, spesielt av muslimer. Alle dyrker den nasjonale identitet og gir EU skylden for det meste som er galt. Alle populister hevder at de representerer folket mot elitene.

Men som den nederlandske statsviter Cas Mudde påpeker: Populistiske partier er stemmene til en høylytt minoritet, ikke en stille majoritet. En omfattende rapport fra det amerikanske forskningssenter Pew viser at det stort flertall i vesteuropeiske land misliker de populistiske partiene. 83 prosent av tyskerne har for eksempel et negativt inntrykk av Alternativ for Tyskland.

Å spille på frykt for innvandring er ikke like effektivt som under flyktningkrisen i 2015. I den siste målingen fra Eurobarometer er det bare 21 prosent av europeerne som nevner innvandring som en av de to saker de er mest bekymret for. I 2015 var det 36 prosent. I Vest-Europa svarer 66 prosent av innvandring styrker landets økonomi, mens 28 prosent sier det utgjør en byrde.

Orbáns harde linje fører til at mange tidligere allierte protesterer. Fidesz tilhører gruppen av høyre-sentrumspartier, den største i Europaparlamentet, og 60 prosent av disse støttet vedtaket om å straffe Ungarn. Østerrikes statsminister Sebastian Kurz, som er vert for det uformelle EU-toppmøtet, stiller seg bak.

– Vi kan ikke gjøre kompromisser når det gjelder rettssikkerhet. Kjerneverdiene må beskyttes, sier Kurz.

Derfor står Europa overfor et verdivalg i mai.