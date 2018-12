FORHANDLER PÅ OVERTID: Katowice i Polen. Foto: AGENCJA GAZETA / REUTERS

Mørk realisme i Katowice

MENINGER 2018-12-14T08:30:20Z

KATOWICE (VG) Det er for sent å snakke om et krafttak for å redde klimaet. Det vil kreve et styrkeløft verden aldri tidligere har sett maken til.

kommentar

Publisert: 14.12.18 09:30 Oppdatert: 14.12.18 10:56

I de siste timene av FNs klimamøte COP24 fortsetter dragkampen om oppfølgingen av Parisavtalen, om regelverk, forpliktelser og rapportering. Det er viktig for at klimaavtalen skal være levedyktig, men enda viktigere er langt høyere ambisjoner for utslippskutt.

Langt på overtid ble Parisavtalen til. Nesten 200 land skulle på ulike vis bidra til temperaturen ikke stiger mer 2 grader og helst bare 1,5 grader innen 2100. FNs ekspertpanel (IPCC) har demonstrert at konsekvensene av 2 grader økning er dramatisk mye verre enn 1,5 grader. Desto mer alarmerende er det at temperaturen trolig vil stige mer enn 2,5 grader.

Professor Richard Betts viser på COP24 til beregninger om at temperaturen vil stige 2,5 til 4,4 grader innen 2100, gitt at vi viderefører dagens politikk.

Skadevirkningen av et par graders økning er alvorlige og i noen tilfeller uopprettelige. Hvis klodens gjennomsnittstemperatur øker med fire grader vil livsgrunnlaget bli ødelagt i store regioner. Hittil har vi bare sett antydninger av hvilke politiske og sosiale kriser det vil utløse, i form av krig, nød og folkevandringer, for de neste generasjoner.

Det er fortsatt mulig å begrense de mest ødeleggende konsekvensene. Det forutsetter teknologiske gjennombrudd, politisk handlekraft og folkelig oppslutning. Ambisjoner avler ambisjoner, som en diplomat sa her i Katowice. Hvis noen går foran vil andre følge etter. COP24 er et utstillingsvindu for ny grønn teknologi om omstilling. Det gir håp, selv når stormakter krangler om regler og rapportering.

Den amerikanske professor William D. Nordhaus ved Yale universitetet vant årets Nobelpris i økonomi for sitt arbeid med klimaspørsmål. Da han ble intervjuet av en representant på Nobelkomiteen sa Nordhaus at det er stor forståelse i befolkningen for klimautfordringene, men at myndighetene henger etter. Og politikken ligger «langt, langt etter vitenskapen». Nordhaus sier han aldri bruker ordet pessimisme, men alltid ordet realisme.

– Men jeg vil si at det er en form for mørk realisme i dag.

Det er denne mørke realisme som ligger tungt over det internasjonale klimamøtets avslutning i Polens gamle gruvedistrikt.