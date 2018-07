MASSEMØNSTRING: Demonstranter som støtter de avsatte dommerne samlet seg utenfor Høyesterett i Warszawa i protest mot regjeringens politikk. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Angrep på rettsstaten

leder

Publisert: 06.07.18 05:54

Da Polen frigjorde seg fra diktatur og okkupasjon ble de et eksempel til etterfølgelse for demokratiforkjempere verden over. Desto tristere er det å se en dypt konservativ polsk regjering som utfordrer rettsstaten. Uavhengige domstoler er en forutsetning for frie og demokratiske samfunn.

De siste dagene har det vært store demonstrasjoner mot regjeringen utenfor Høyesterett i Warszawa og i 60 andre polske byer. Onsdag sluttet også Nobelprisvinner Lech Walesa seg til demonstrasjonene. Walesa sa at den som bryter grunnloven og maktfordelingsprinsippet er kriminell. Også fra EU kommer det skarp kritikk. Kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis sier den polske domstolsreformen utgjør en “systematisk trussel” mot rettsstaten.

Årsaken til uroen er at regjeringen med et pennestrøk kvitter seg med 40 prosent av landets høyesterettsdommere, inkludert høyesterettsjustitarius. Det skjer gjennom en lovendring som innebærer en nedsettelse av pensjonsalderen for dommere, noe kritikerne kaller en utrenskning under dekke av å være en pensjonsreform. Regjeringen kan nå oppnevne nye dommere og slik oppnå større politisk kontroll over Høyesterett. Dette kommer i tillegg til andre tiltak som er innført de siste årene. Regjeringen har allerede tatt kontroll over grunnlovs-tribunalet som vurderer nye lover, samtidig som Justisdepartmentet har fått utvidede myndigheter. Høyesterettsjustitiarius Malgorzata Gersdorf, som nå tvinges til å gå av, sa for noen dager siden at tiltakene ødelegger det som er bygget opp over 25 år.

EU-kommisjonen svarte i desember med å ta i bruk artikkel 7, som innebærer en formell prosess mot et medlemsland. Det kan lede til økonomiske eller politiske straffetiltak. EU har i flere måneder forsøkt å påvirke den polske regjeringen gjennom forhandlinger, men nå konstaterer kommisjonens visepresident at det ikke har vært nok. Dette er en stor utfordring for EU. Uavhengige domstoler er en forutsetning for å bli medlem. EU kan ikke gå på akkord med grunnleggende demokratiske verdier.

Polen er det landet som får aller mest i EØS-midler, over 7,7 milliarder kroner for perioden 2014-2021. Polen er også den største mottakeren av utviklingsstøtte i EU. Økonomisk støtte, enten fra EU eller gjennom EØS, bør knyttes til at mottakerne følger grunnleggende europeiske verdier. Uavhengige domstoler er en slik søyle i unionen.

Problemet er størst for polakkene selv. Det er trist at Polen, som var et lysende eksempel på demokratiets seier, har sluttet seg til aksen av illiberale og nasjonalistiske krefter i Øst-Europa.