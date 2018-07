STRATEGI: – Hvorfor lyver Trump? Fordi det lønner seg, i alle fall på kort sikt. Og våre hjemlige trumpister dilter lydig etter og kopierer oppskriften, hevder Dagfinn Nordbø. Foto: Thomas Nilsson / VG

Som de lærer av Trump

Publisert: 08.07.18 21:56 Oppdatert: 08.07.18 22:20

Erstatt «romfolk» med «jøde» i de hatske innleggene, så kommer sannheten fram.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Donald Trump er en mann som dyrker løgnens kunst og lykkes med det, enn så lenge. Washington Post har løpende faktasjekk på Trump, og nå øker antallet falske og misvisende påstander og løgner, i mai var han oppe i hele 3261, ifølge avisens database. Han begynner å bli desperat. I juni tvitret han mer enn 22 ganger om «heksejakt».

Hvorfor lyver Trump? Fordi det lønner seg, i alle fall på kort sikt. Og våre hjemlige trumpister dilter lydig etter og kopierer oppskriften. Sylvi Listhaug, som ble kastet som justisminister, har tilsynelatende begynt med rene, utilslørte løgner for å oppildne fanbasen sin. Hennes fremstilling av de eldre på St.Halvardhjemmet som ifølge henne ble «kastet ut fordi man ville ha inn romfolk der», ble grundig tilbakevist. Men de virker uansett. Saken er et lærestykke i hvordan man ved hjelp av usannheter kun bygger opp sin egen base, blant folk som for eksempel har Listhaugs egen blogg eller Facebook-side som eneste nyhetskilde. De tror alle på henne, og er totalt faktaresistente, nøyaktig som Trumps base.

Jeg gikk gjennom store deler av det nedslående kommentarfeltet, og konklusjonen er: Alle som tror på henne, bryr seg ikke om fakta. Det hun oppnådde, var å øke hatet og forakten mot romfolk, her behendig satt opp mot «våre eldre», som nå er blitt Sylvis nye fanesak. En stortingsrepresentant har altså en Facebook-side der hun kommer med rene løgner, og fremmer i tillegg rasisme av verste sort.

På min twitterkonto har jeg dokumentert ca. 50 innlegg på postingen som er direkte resultat av Listhaugs feilaktige premiss. Det er mange flere. Budskapet går rett inn med søkke og snøre, og ingen bryr seg om sakens realiteter eller kildekritikk. Typiske eksempler: «APE og møkka byrådet må fjærnes! Dette r lands svik mot eldre!!» «Hvorfor i hælvete skal romfolket inn der? De har null rettigheter i Norge.» «Araberkongen Raymond har mange venner, også Romfolk og tiggere.»

Strategien har altså direkte effekt, og hele denne enorme sideoffentligheten, som hun bygger sitt image på, får leve sitt eget liv uten at hun eller andre går inn og korrigerer eller kommenterer noe som helst. Renspikkede rasistiske kommentarer får stå umoderert, på en stortingsrepresentants Facebook-side. Erstatt «romfolk» med «jøde» i de hatske innleggene, så kommer sannheten fram.

At forakten for romfolk allerede er stor i dette samfunnet, er det liten tvil om. Det nye er at en av landets folkevalgte går i spissen for å øke antisiganismen og hatet ytterligere, også ved hjelp av løgner. Vi snakker om å piske opp svart hat mot en hel folkegruppe, uten forbehold av noe slag. Det er en ytterst skremmende utvikling.

Vold og rasisme starter selvsagt med retorikken: I Italia skal romfolk nå «telles». I Øst-Europa øker hatet mot muslimer, selv om det knapt finnes muslimer der. I Øst-Ukraina ble det nylig meldt om ytterligere voldsepisoder, der maskerte menn nok en gang angrep en romleir, med døden til følge. En av de knivstukne var en ti år gammel gutt. Det startet selvsagt med retorikken, der også.

Hvorfor ser ikke høyrefalanksen i Frp dette? Eller gir de blaffen, så lenge de kan fiske noen stemmer? Sannsynligvis. Christian Tybring Gjeddes utfall med å boikotte Aftenposten og kalle avisa «MSM» er i nøyaktig samme landskap. Det høyrepopulistene vil, er å frikoble sin propaganda og la det bli «sannheten» for den delen av befolkningen som syns det er ok å ikke orientere seg fra mer enn én eneste kilde, som man er politisk enig med. Aftenpostens Harald Stanghelle er meget presis når han observerer at sosiale medier er skreddersydd for det vi i gamle dager kalte propaganda. Frps oppskrift inneholder altså nå ren propaganda, og to tidligere justisministre går ut mot sin egen regjering og nekter (sammen med Carl I. Hagen) for at vi skal ta inn et antall flyktninger. I tillegg ser vi at en stortingsrepresentant fra et regjeringsparti regelrett avviser kritikk fra sin egen statsminister.

Det er til å forstå at den høyreorienterte tenketanken Civita nå prøver å skape stor oppmerksomhet om partiet Rødt. Alt er jo bedre enn å diskutere følgene av at vi har fått et vaskeekte høyrepopulistisk parti i regjering, som i stadig større grad fremmer rasisme – uten å skamme seg et sekund.