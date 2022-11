Leder

USAs viktigste mellomvalg

Det er svært lenge siden amerikanske velgere har stått overfor et viktigere valg, midtveis i en presidentperiode. Det vil ikke bare påvirke USAs kurs de neste to årene. Det kan få avgjørende betydning for det neste presidentvalget.

Alle plassene i Representantenes hus er på valg i dag. En tredjedel av senatorene er også på valg.

Det er guvernørvalg i de fleste delstatene, i tillegg til en rekke andre lokale valg.

Hvis meningsmålingene får rett vil det republikanske partiet vinne flertall i Representantenes hus. De kan også komme til å vippe flertallet i Senatet til egen fordel.

På et vis er det som forventet. Som regel mister presidentens parti mandater i Kongressen i mellomvalg.

Amerikanerne opplever dessuten den høyeste prisstigningen på flere tiår og oppslutningen om president Joe Biden er lav.

Misnøyen rammer Biden og demokratene hardt.

Ingen av dem er kandidater i mellomvalget, men likevel er det viktig både for ekspresident Donald Trump (76) og sittende president Joe Biden (79).

Det spesielle er at mellomvalget finner sted i en tid med mange store kriser, nasjonalt og globalt.

USA er på vei ut av pandemien, men lider av ettervirkningene. Forholdet til Russland har ikke vært verre siden Den kalde krigen på grunn av Vladimir Putins angrepskrig i Ukraina.

Det er iskaldt mellom verdens to økonomiske stormakter, Kina og USA. Ikke minst er det en velbegrunnet bekymring for USAs demokrati.

Dagens valg er det første siden Donald Trump led nederlag i sitt forsøk på å bli gjenvalgt som president i 2020. Han har aldri erkjent nederlaget og i stedet fortsatt å spre falske påstander om at valget var stjålet.

At Trump-tilhengere stormet Kongressen for å stanse godkjenningen av et lovlig valg ser ikke ut til å få politiske konsekvenser.

Alt tyder på at den nye Kongressen vil bestå av en større gruppe av representanter som er 100 prosent lojale til tidligere president Donald Trump.

Det innebærer blant annet at de nekter å erkjenne at Joe Biden var den rettmessige vinneren av presidentvalget i 2020.

I Trumps republikanske parti er det faktisk karrierefremmende å repetere den store løgnen om valget i 2020.

Mye av oppmerksomhet er i dag rettet mot hvem som får flertall i Kongressen i Washington, D.C.

Men i forhold til presidentvalget i 2024 er valgene av guvernører, statssekretærer og justisministre i delstatene like viktig.

De har det politiske ansvar for å organisere og godkjenne valg. Det vil oppstå kaotiske tilstander hvis de i 2024 ikke vil anerkjenne et valgnederlag som går deres parti imot.

Det amerikanske demokratiet besto prøven etter kongresstormingen, 6. januar 2021. Det kan ha vært en forløper til en enda større demokratisk krise.

Som et resultat av Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk har mange velgere mistet tilliten til valgsystem og de demokratiske institusjonene. På denne valgdagen er faresignalene for det amerikanske demokrati skremmende tydelige.