Leder

Bortførte barn er ofre i Putins krig

Tegning: Roar Hagen

En av de mest opprørende sidene av Russlands krig mot Ukraina er masse-bortføringene av barn. Over 19 000 ukrainske barn er blitt tvangsdeportert til Russland. Kanskje langt flere.

Russland forsøker hverken å skjule eller bagatellisere forbrytelsen. I stedet skryter de av massedeportasjoner av barn.

Lederen for utenrikskomiteen i føderasjonsrådet, Grigorij Karasin, skriver på Telegram at Russland har «hentet» rundt 700 000 barn fra konfliktsoner i Ukraina. Han sier at de har «fått tilflukt» i Russland.

Den offisielle forklaringen i Russland er altså at de har «reddet» barna fra bombene. Det skal inngå i en russisk plan om å beskytte foreldreløse eller barn som er blitt forlatt i en krigssone.

Det er ingen grunn til å feste lit til russisk krigspropaganda, heller ikke når det gjelder situasjonen for forsvarsløse barn i russisk-okkuperte områder.

TOMME KRYBBER: Bildet er tatt på et barnehjem i Kherson i november.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har dokumentert at et stort antall ukrainske barn er blitt flyttet til Russland siden krigsutbruddet 24. februar i fjor.

De er blitt plassert i russiske familier eller institusjoner. Ukrainske barn utsettes for russisk omskolering, eller endog militær skolering. OSSE påviser at russiske myndigheter ikke gjør noe aktivt for å returnere barna, men i stedet skaper hindringer for ukrainske familier som forsøker å få barna tilbake.

Fortvilte familiemedlemmer er blitt fortalt at deres barn er tatt med på ferie til den russisk-okkuperte Krym-halvøya. Det skulle vare et par uker, men de kom ikke hjem.

Noen mødre og fedre har fått den sjokkerende meldingen at russiske myndigheter har plassert deres barn i kategorien for foreldreløse. Noen skal ha fått nye navn, med endret fødselsdato, for at det skal være umulig å oppspore dem.

BARN STJÅLET: Kosedyr og tente lys utplassert på Schuman-plassen i Brussel i februar, som minne om de bortførte ukrainske barna i krigen.

OSSE sier det finnes tilfeller der barn er blitt evakuert av humanitære årsaker.

Men tvangsdeportasjoner og langvarig forvisning er brudd på internasjonal humanitær lov. Det kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, og i noen tilfeller handler det om krigsforbrytelser.

Det slås fast at Russlands praksis bryter Genèvekonvensjonen, som skal beskytte sivile i krig.

Russland vil hverken oppgi navnelister, eller hvor barna befinner seg. Ukrainske myndigheter opplyser at de vet om 19 492 barn som er blitt tvangsdeportert. Det er fare for at antallet er langt høyere.

ANKLAGET: Vladimir Putin i møte med barneombud Maria Lvova-Belova i februar. De er anklaget av Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og det er utstedt arrestordre på begge.

Vladimir Putin og det russiske barneombudet, Maria Lvova-Belova, er blitt anklaget for krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Det er blitt utstedt arrestordre på begge i forbindelse med bortføringene av ukrainske barn.

Det Putins regime gjør er hjerteskjærende. De som står bak må stilles til ansvar. De bortførte barna må aldri bli glemt.