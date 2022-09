Leder

Ikke lenger demokratisk

Ungarns statsminister Viktor Orban kaller systemet for et illiberalt demokrati.

Med overveldende flertall har EU-parlamentet vedtatt at Ungarn ikke lenger kan anses som et fullverdig demokrati. Ungarn beskrives i stedet som et autokrati med valg.

Autokrati betyr enevelde. Statsminister Viktor Orban og hans parti Fidesz er enerådende i Ungarn. De har riktignok vunnet makten i valg, men valgene er hverken frie eller rettferdige. Valgsystemet favoriserer regjeringspartiet. Det samme gjør de store statlige mediene. EU-parlamentet er dessuten, med god grunn, bekymret for domstolenes uavhengighet.

Ungarn er blitt en politisk hybrid. Orban kaller det med stolthet for et illiberalt demokrati. Han har ved flere anledninger i harde ordelag angrepet Brussel for å påtvinge Ungarn EUs verdier.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et krafttak mot korrupsjon.

Da EU-parlamentet tok stilling til den kritiske rapporten om tilstanden i Ungarn stemte 433 for, mens 123 stemte mot og 28 avholdt seg fra å stemme. Det er avslørende at Sverigedemokraterna (SD) stemte mot. En av fem svensker stemte på SD i Riksdagsvalget for vel en uke siden. Partiet på ytre høyre fløy ble en valgvinner og SD får stor innflytelse på landets nye regjering.

Charlie Weimers, som representerer SD i EU-parlamentet, sier at de stemte mot fordi resolusjonen mangler en tydelig definisjon på hva som må til for å bryte rettsstatens prinsipper. Det er kun på den politiske ytterfløy man har problemer med å se hvordan rettsstaten undergraves i land som Ungarn.

Alle de andre svenske partiene stemte for. Det er ikke overraskende, men likevel verdt å merke seg, at det høyrepopulistiske partiet går sin egen vei i en viktig debatt i EU.

Tilhengere av Viktor Orban feirer seieren i parlamentsvalget i Budapest 3. april.

Vedtaket i EU-parlamentet har størst symbolsk betydning. Men rapporten legger også et press på EU-kommisjonen til å handle. Orban har vist at han ikke bryr seg om hverken kritikk eller krav.

Det mest effektive pressmiddel EU har er å tilbakeholde økonomiske overføringer til landet. Ungarn mottar omfattende pengestøtte fra EU og har tidligere fått EØS-midler fra Norge. Den norske regjeringen har for lengst stanset utbetalingene på grunn av uenighet med Ungarn om støtten til frivillige organisasjoner.

Ungarn må forplikte seg til å bekjempe den omfattende korrupsjonen i landet. Det er grunn til å være bekymret for at penger fra utlandet kommer på avveie. Da EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen talte til EU-parlamentet i forrige uke sa hun at det er nødvendig å ta grep mot korrupsjon i medlemslandene.

En forutsetning for å få støtte må også være respekt for rettsstatens prinsipper. Demokrati og rettsstat er grunnpilarene i EU. Den negative utviklingen i Ungarn har i en årrekke gitt næring til dyp bekymring i europeiske institusjoner. Tiden er inne for at EU stiller klare betingelser for ytterligere økonomisk støtte til Ungarn.