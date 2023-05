Leder

Fargesprakende fest og knyttneve mot Putin

FULL FEST: Eurovision-finalen i Liverpool lørdag kveld blir ventelig enda mer storslått, fargerik og glamorøs enn de to semifinalene. På bildet de tre meget opprømte programlederne Alesha Dixon, Julia Sanina og Hannah Waddingham.

Lørdag kveld eksploderer finalen i Eurovision Song Contest (ESC) i en fargesprakende musikalsk fest med en ukrainsk blågul ramme i Liverpool.

De som har sett semifinalene denne uken må ha hatt betydelige innslag av tungsinn og surmuling for ikke å ha latt seg smitte av gleden som utvises blant artister og publikum.

Med flagg, faner og glitrende antrekk – hoier publikum i salen for alle deltagere i et slags europeisk, kjempemessig glamparty.

Men som i fjor: Ukrainas deltagere Tvorchi – med start nummer 19 under kveldens finale, vil ventelig oppnå en ekstraordinær hyllest og jubel – som overgår de andre.

Det er fullt fortjent.

Håpet er at dette gledes-spetakkelet høres og ses langt utover den fantastiske Eurovision-arenaen i Beatles-byen Liverpool – og lander både i Kyiv og Kreml.

HJEMME PÅ BORTEBANE: Ukrainas deltagere Tvorchi fotografert under en prøve på arenaen i Liverpool før kveldens finale i Eurovision.

Den ukrainske duoen vant Ukrainas nasjonale finale i et bomberom, med låten «Heart of steel».

Låten handler om frihet og det å ikke gi seg.

Symbolikken er åpenbar. Men like viktig er måten Eurovision 2023 tar avstand fra grusomhetene et tidligere deltagerland har stelt i stand – ved å stenge dette ute fra kjempefesten. Finalen skulle egentlig ha vært arrangert i Ukraina.

– Vær så snill, hjelp Ukraina og Mariupol. Det eneste jeg ber dere om, er å hjelpe Ukraina og Mariupol, sa fjorårets vinner og frontfigur Oleh Psiuk i Kalush Orchestra etter fremføringen av bidraget «Stefania».

Han brøt antagelig regelverket om at politiske budskap ikke skal fremføres på scenen under Eurovision.

Men den europeiske kringkastingsunionen EBU valgte å vurdere det som en verbal humanitær støtte til det ukrainske folk.

SJEFEN FOR FESTEN: Svensken Martin Österdahl (i midten) er sjef for Eurovision.

Eurovision-sjef Martin Österdahl sa i vinter at utestengelsen av Russland har vært vanskelig, men at arrangementet bør stå for grunnleggende demokratiske verdier.

Russland ble utestengt fra å delta i 2022 etter invasjonen av Ukraina, hvoretter Russlands nasjonale kringkastere droppet sitt medlemskap i EBU som en motreaksjon.

Noen synes sikkert Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest er en blanding av fjas, fesjå og tullete tevling med variabel musikalsk kvalitet.

De tar feil.

NORSK HÅP: Norges finaledeltager Alessandre Mele i aksjon sammen med sine dansere under semifinalen tirsdag kveld.

For Eurovision er uansett verdens mest sette TV-produksjon. Det er en av få lineær-TV-seanser som samler unge, middelaldrende og eldre til ofte hyggelige sammenkomster.

I tillegg er det blitt en folkelig scene og fredelig talerstol mot åpenbar urett, krenkelse og krigføring.

Alle vet hvem som ikke får være med – og hvorfor.

La deg i kveld blåse ut av sofa og godstol av et av de mest spektakulære, digitalstyrte lyd-, lys- og pyroshowene verden har sett.

Ønsk gjerne vår egen norske deltager i finalen – energiske Alessandra Mele lykke til med låten «Queen of Kings».

Og skru på all mulig sjarm og raushet når Ukraina sikkert nok en gang får atskillig flere stemmer enn låten rent musikalsk fortjener.