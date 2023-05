Kommentar

Selvtekt på TikTok

TOK KONTAKT MED EN AV DE TILTALTE: Artisten Kamelen – Marcus Kabelo Møll Mosele – ler og flirer mens han går etter en av de voldtektstiltalte mennene i en kiosk i Bergen. Han la ut videoen på Instagram i helgen.

En rettssak i Bergen er lukket etter at den kom helt ut av kontroll. Juryen på TikTok prøvde å ta over.

De fem tiltalte mennene i midten av 20-årene har gruppesex og bil som hobby, ifølge aktor i en pågående straffesak i Bergen tingrett.

De er alle tiltalt for en eller flere voldtekter og nekter straffskyld. Mandag ble saken lukket. Det er uvanlig. Retten skal være åpen.

Dommeren begrunnet lukkingen med at forklaringer fra retten spres på nett «med sjikanerende og tidvis feilaktige kommentarer».

GJENGVOLDTEKTSSAK: Voldtektssaken går i Bergen tinghus. Fem menn i midten av 20-årene står tiltalt.

For denne saken var kommet helt ut av kontroll.

Videoer og bilder, navn og adresser ble i forrige uke delt til mange hundre tusen følgere.

En person ble vist bort etter å ha filmet ulovlig i retten. «For en syk verden vi lever i», skrev vedkommende på videoen publisert på Instagram.

I helgen la artisten Kamelen ut en video på Instagram hvor han ler, forfølger og konfronterer en av de tiltalte inne på en kiosk i Bergen.

På Jodel, Snapchat, Instagram og TikTok har folk hisset hverandre opp. Og ikke overraskende er mange opprørt over tiltalen.

I retten mandag forklarte en kvinne at hun våknet av et overgrep etter en fest. Først da hun truet med å kaste tiltaltes nye iPhone ut av vinduet, ga han seg, ifølge fornærmede.

Den tiltalte mannen sier det ikke var ham, at han ikke hadde ny iPhone og nekter straffskyld.

En annen tiltalt nektet i forrige uke for å ha vært en av tre som skal ha tvunget en annen fastbundet kvinne til munnsex samtidig som hun ble voldtatt. Mannen sa ifølge BT at hun var med på det.

Det siste tiltalepunktet dreier seg om voldtekt av en jente på mellom 14 og 16 år.

KJENT ARTIST: Nå bruker Kamelen profilen sin til å kritiseres og konfrontere tiltalte i en voldtektssak. Han skrev «ekkel pedofil voldtektsmann» på videoen han delte til nesten 150 000 følgere.

De fem tiltalte kjenner hverandre. Flere har mange følgere i sosiale medier.

På TikTok legger de ut videoer av seg selv, dyre biler, penger, treningsmanualer eller damer.

Profilen i sosiale medier og tiltalen har nok opprørt mange.

Kamelen sier via sin advokat til BT at han ikke angrer, og at det handler om omtanke for jentene.

Men alt oppstyret og lekkasjene har skapt vansker også for fornærmede.

Det er levert inn minst fire anmeldelser for ulovlig spredning, og retten måtte ha flere pauser i forrige uke.

Også de tiltalte deltar i kommentarfeltene. En av dem har lagt ut en video av seg selv og teksten «blitt tiltalt for seksual lovbrudd? Ring meg! Din lokale advokat i Bergen NÅ!».

En annen av de tiltalte delte det og tagget forsvarer John Christian Elden.

Å ta saken i egne hender, filme, spre navn og adresser er uakseptabelt.

Opphisselsen i sosiale medier kan delvis ha vært godt ment, men det hjelper ingen. Advokatene peker på belastningen for partene.

Andre som utsettes for voldtekt kan tenkes å bli skremt fra å anmelde, når de ser at de risikerer å få navnet sitt spredd.

Retten var ikke forberedt på møtet med en generasjon vokst opp på sosiale medier.

Noen av aktørene virker mest opptatt av å skape oppmerksomhet om seg selv.

Den ene tiltalte skrev for eksempel at han likte «heaten» rettssaken ga ham og skrev «Better call Saul» på en av profilene sine, en referanse til en TV-serie om kriminelle som trenger en kriminell advokat.

Negativ oppmerksomhet synes bedre enn ingen oppmerksomhet.

De tiltalte risikerer lange fengselsstraffer. Dømmes de, blir det færre likes fremover.

Men de er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Dette er opp til retten, og ikke juryen på TikTok.

Å spre informasjon om saken, gir kanskje likes. Men for de fornærmede som man påstår å hjelpe, blir det hele bare verre.

