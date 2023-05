BEDRE FØR: – Vi gammeldagse universitetsutdannede lektorer som kjører lærerstyrt undervisning med disiplin og krav, blir ikke lenger ansatt i skoleverket. Vi finnes knapt nok lenger, skriver Sanna Sarromaa.

Alt svikter i skolen

Det er etter min mening symptomatisk for Skole-Norge at kunnskapsministeren ikke har høyere utdanning.

SANNA SARROMAA, lektor, finne, feminist og forfatter

Det var rekordlav søking til lærerutdanningen i år. Det forundrer meg ikke om det snart ikke er noen søkere igjen i det hele tatt.

Den norske skolen kan fint drives av miljøterapeuter – og av elevene selv. Det er lite kunnskap, kunnskapsformidling og kunnskapsautoriteter igjen.

For et par uker siden drev jeg på med litteraturhistorie i norskfaget. Vi hadde akkurat kommet til realismen da det plutselig ble stopp. Vi mistet alle timene, for det skulle ryddes plass til et nytt, tverrfaglig prosjekt om bærekraft.

Det var visstnok viktigere enn alt annet – viktigere enn norsk og fremmedspråk, og viktigere enn det som sto på timeplanen. Det var også mer brennende enn eksamenen som er rett rundt hjørnet.

Vi skal jo være tverrfaglige før vi har rukket å bli faglige engang.

Sigrid Undset, Rudolf Nilsen, Knut Hamsun – de måtte vike. Først kom det en slags bærekrafts-profet fra distriktshøyskolen som startet det hele. Der mistet vi en time i fremmedspråk.

Deretter skulle elevene lage sine egne bærekraftsprosjekter – der forsvant alle norsktimene og enda en fransktime, og en hel haug med andre timer.

Bærekraften tok en drøy uke og borte ble flyten i litteraturhistorien og i fremmedspråk. Andre mistet sikkert flyten i andre fag – i den grad de noensinne hadde rukket å finne en slags flyt.

For det er jo vanskelig å ha flyt i undervisningen når det hele tiden er noe som kommer og er liksom viktigere enn det som står på timeplanen.

Selv tverrfaglighet er viktigere enn faglighet, men kan man egentlig være tverrfaglig før man er faglig?

Og man rekker ikke å bli faglig for det er så mye som ikke er faglig!

Man snakker ofte om alt som skal inn i skolen, men det er ikke plass til noe mer i skolen. Det er jo ikke plass til fagene engang.

Jeg sukket over dette timesvinnet til en professor i engelsk. Jeg var misunnelig på henne som jobbet på et universitet. «Tenk om du mistet de siste syv timene i en forelesningsrekke du skulle holde», sa jeg.

Hun svarte at det nok bare var et tidsspørsmål når de fikk et pålegg om å ta inn bærekraft i alle emner i akademia også. «Bare tull», sa hun. «Jeg kommer bare til å si at kong Alfred red på hest og det var kjempebærekraftig.»

Bærekraft er jo ikke fag, men en ideologi.

Lektor Morten Brattbakk kom nylig med et viktig korrektiv til alt det man driver med i pedagogikkens navn. Han hadde et klasseperspektiv på det hele.

Lærerutdanningen lærer nemlig bort en pedagogikk som favoriserer elever fra høyere sosiale lag, var hans tese.

Det som hjelper de svakeste elevene, er faktisk lærerstyrt undervisning, lærerstyrte oppgaver, disiplin, pugging og automatisering. Slik kan elevene nemlig bygge opp et kunnskapsgrunnlag som gir forståelse.

Men denne typen pedagogikk er tilnærmet bannlyst i lærerutdanningen og i skolen, skrev Brattbakk – med rette.

Vi gammeldagse universitetsutdannede lektorer som kjører lærerstyrt undervisning med disiplin og krav, blir ikke lenger ansatt i skoleverket. Vi finnes knapt nok lenger.

De fleste av oss har allerede forsvunnet i pensjonistenes rekker – og resten av oss teller år til det. Selv begynte jeg å jobbe i skolen 50 år for sent, tenker jeg ofte.

Bærekraftsprosjektet var et godt eksempel på en oppgave som fungerer for de sterkeste, mens de uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag (og selvdisiplin!) ender bare opp med å plukke søppel.

Brattbakk skriver: «Disse elevene får det mye vanskeligere med diffuse oppgaver som krever høy grad av selvstendighet, selvdisiplin og mange basiskunnskaper i faget. Men det er denne typen oppgaver pedagogene har dyttet inn i skolen, også til elever som ikke er modne for det.»

Nettopp.

Det er en kjensgjerning at svake elever faller fra. Brattbakk ramset opp mye av det som ødelegger for dem i skolen. Det er det jeg kaller for pedagogikk-svada. Prosjektarbeid, casestudier, elevmedvirkning, lære for å lære, vurdering for læring, egenvurdering, og så videre, og så videre.

Skolen er stappfull av alt dette, men ingenting av det bygger opp basiskunnskapene. De svakeste blir bare svakere – og jeg er sannelig ikke sikker på hvor mye sterkere de sterke blir av dette, heller.

Det utdanningssosiologiske paradokset forsterkes, og standardavviket i klasserommet blir større. Enhetsskolen som skulle viske ut klasseforskjeller, øker dem ytterligere.

Samtidig øker forskjellen mellom klassens flinkeste og svakeste elever – og det blir vanskeligere og vanskeligere for læreren å treffe med undervisningen.

Den offentlige skolen svikter på mange plan nå. AUF fikk nylig Arbeiderpartiets landsmøte til å bli med på å skrote fraværsgrensen i videregående skole. I tillegg vil visst kunnskapsministeren selv ta bort karakter i orden og oppførsel. AUF har også tatt orde for å fjerne eksamen. Videre vil de ha enda mer elevmedvirkning.

Hvem har egentlig lyst til å undervise i en slik skole? Elevene selv kanskje?

Det er symptomatisk for Skole-Norge – og ganske tragikomisk – at kunnskapsministeren selv ikke har høyere utdanning. «Heller rød enn ekspert!» lød et slagordet under den kinesiske kulturrevolusjonen – og nå er det blitt det igjen.

Og når den offentlige skolen svikter, hva gjør de ressurssterke? De sender barna sine til privatskoler, selvfølgelig. Og slik øker forskjellene ytterligere.

Også jeg plasserer ungene mine på privatskoler i håp om noe bedre enn hva den offentlige grunnskolen her i distriktet har klart å levere. Jeg håper også etter hvert å få reddet sistemann før han skal gå på en skole der man bare får en iPad i hånden i førsteklasse og beskjed om å ha ansvar for sin egen læring – og vurdering av den.

Jeg betaler gjerne penger for at barna mine blir møtt med orden, disiplin og kunnskapsmessige krav – og rettmessige karakterer. Og at de får skolebøker.

Spørsmålet er om det vi snart har, kan kalles for skole. Det blir frivillig og lystbasert oppmøte på et sted der man eventuelt kan få litt informasjon når det passer en selv.

En fullført videregående skole er ikke lenger en garanti for kunnskap og dannelse.

Går det mot bestått eller ikke bestått istedenfor karakterer – og alle består?

For alle er jo like flinke!