Leder

Endelig, Finland!

Det skrives historie når Finland nå endelig blir fullverdig medlem i NATO. Dette er finnenes seier – og Putins store nederlag.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Russlands president Vladimir Putin ønsket å hindre ytterligere utvidelser av NATO. Han har fått det stikk motsatte.

Finland blir medlem nå. Sverige er på vei inn.

Russlands grense til NATO har blitt forlenget med 1300 kilometer. For så lang er grensen mellom Finland og Russland.

Det finske folk har erfart opp gjennom historien hva et aggressivt og brutalt Russland er i stand til.

Finland har gjennom hele etterkrigstiden og den kalde krigen måttet balansere hårfint for å ikke provosere sin mektige russiske nabo.

Alt endret seg

For å bevare et forutsigbart forhold til det tidligere Sovjetunionen, inngikk Finland i 1948 en såkalt «vennskapsavtale» med regimet i Moskva. Etter Sovjetunionens sammenbrudd ble en ny avtale inngått i 1992, med det som da hadde blitt Russland.

Finlands NATO-medlemskap er et åpenbart nederlag for Russlands president Vladimir Putin. Han hadde neppe sett for seg dette da han angrep Ukraina.

Det sårbare og kompliserte naboforholdet til russerne har gjort nøytralitet til kjernen i Finlands utenrikspolitikk. For finnene har dette vært en nødvendighet, ut fra rent pragmatiske hensyn. Samtidig har Finland satset sterkt på sitt eget forsvar, og hatt Nordens største hær.

Finnene vet at de må kunne forsvare seg. Det handler både om geografisk plassering, og om hva historien har lært dem.

Da Russland invaderte Ukraina, endret alt seg. Også for Finland, som nærmeste over natten søkte om medlemskap i NATO. Hverken finnene selv, eller verden for øvrig, hadde noensinne sett for seg at Finland skulle bli medlem i NATO. Heller ikke Putin.

Gratulerer!

Men Finland grep anledningen. Å være nabo med en aggressiv stat som invaderer et annet naboland krever en annen sikkerhetspolitikk enn nøytralitet. Avansert balansering er ikke lenger nok. Blant finnene var det brått bred enighet om at NATOs sikkerhetsgaranti var det Finland nå hadde behov for.

Det har gått fort. Overraskende fort.

Mindre enn ett år etter at NATO-søknaden ble sendt, er Finland tatt opp som fullverdig medlem.

Det er et skår i gleden at svenskene ikke kommer inn samtidig med finnene. Men vi håper og tror at det bare er et spørsmål om tid før også det svenske flagget vaier utenfor NATOs hovedkvarter i Brussel.

Til finnene vil vi si: Gratulerer! Dere er der dere hører hjemme, i den vestlige forsvarsalliansen. Sammen med oss.