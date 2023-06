Kommentar

Hva er identiteten vår verdt?

KAN IKKE MÅLES: Du kan ikke sette prislapp på noe så uerstattelig som den samiske kulturen, skriver debattjournalist Sabina Store-Ashkari om Fosen-saken.

Noen ting passer ikke inn i et regneark.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det vil koste enormt mye å rive vindmøllene på Fosen, sies det.

Hva med den samiske identiteten vår? Alt vi har vokst opp med og bærer med oss gjennom livet.

Hvor mye er det verdt?

Historien vår? Foreldrene og besteforeldrene våre som har tålt mer enn noen mennesker skal måtte tåle, bare fordi de er født samisk.

De mistet så mye, og jeg klemmer hardt rundt det som er igjen.

Sabina Store-Ashkari, debattjournalist i VG.

Språket? Hjertespråket, linna giella. Måten vi uttrykker oss til hverandre og verden. Det samme språket som ble revet fra så mange under årene med fornorskningspolitikk, og som noen av oss aldri vil få tilbake.

Musikken? Joiken er noe av det mest kraftfulle jeg vet om.

Naturen? Og all den verdifulle kunnskapen om den. Vi har over 300 ord bare for snø. Hver minste lille endring og nyanse betyr noe.

Naturen er hjem, den vil alltid være det, selv om mange av oss lever livene våre langt fra fjordene, viddene, fjellene og den roen som ikke finnes noen andre steder.

Noen ting kan ikke plasseres i et regnestykke, og den samiske kulturarven kan ikke sidestilles med et vindkraftverk.

Jeg forstår at vi som samfunn har et økende energibehov som må dekkes, og det innebærer naturligvis et stort behov for vindkraft. Likevel kan ikke vindmøllene å stå i hjertet av et reindriftsområde og bidra til menneskerettighetsbrudd.

Du kan ikke sette prislapp på noe så uerstattelig som den samiske kulturen.

Men om du kunne det, er det en ting jeg sikker på:

Svaret på det regnestykket hadde blitt langt høyere enn summen på et vindkraftverk noen gang vil bli.

Med to streker under svaret.