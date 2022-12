Kommentar

Skjelt ut av sine egne

PÅ VEI MOT KLIMAHELVETE? - Ord som klimahelvete skaper mer frykt enn jeg tror er nødvendig, sa klimaforsker Bjørn Samset, som stilte på «Debatten» og sa at det ikke er grunn til å ta ned alvoret på noen som helst måte. Han ga en toer på utspillet. Altså nesten usant.

Det ble bråk etter at tre klimaforskere stilte i «Debatten» på NRK. Men de burde fått skryt.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Klimaforsker Dag O. Hessen skriver i et innlegg på Facebook at han tar en pause fra offentlig debatt etter mye kritikk.

Han var en av tre klimaeksperter som deltok i NRK «Debatten» i forrige uke.

De fikk høre det. Fra sine egne.

For både aktivister og akademikere raste. De mente de tre ekspertene minimerte klimakrisen.

– Jeg må bare si at jeg er veldig lei meg for det helhetsinntrykket «Debatten» sist torsdag har etterlatt, skriver Bjørn Samset på Facebook.

Et av de utspillene han avviste, var at jorden blir ubeboelig.

KOLLAPSER NATUREN? – Ordet kollaps skal man være litt forsiktig med her, sa klimaforsker Dag O. Hessen som ga utspillet en toer. Han sa at vi vil få en nedgang i matvareproduksjonen som vi allerede ser, men ikke kollaps.

Forskerne stilte for å snakke om hva forskningen sier om ulike klimautspill NRKs Fredrik Solvang presenterte.

Det handlet om hvorvidt vi beveger oss mot et klimahevete, om kloden blir ubeboelig, naturen kollapser, at det ikke skjer noe i klimapolitikken og at storparten av artene forsvinner.

Forskerne understreket igjen og igjen hvor alvorlig situasjonen faktisk er. Men de tre var likevel ganske enige om mange av utspillene var overdrevne.

BRUKER STORE ORD: FNs generalsekretær Antonio Guteress er i denne uken på COP15 i Montreal. Det er FNs to uker lange møte om biodiversitet.

Den nyanseringen var upopulær blant kritikerne.

De raste mot NRK og at forskerne ble med på dette. Noen hevdet utspillene som ble presentert var marginale. Og var bekymret for at seerne skulle tro at klima ikke er noe å uroe seg for.

Og for aktivister som jobber med klima hver dag, er det sikkert engasjerende å høre at opinionsledere si at vi nærmer oss «klimahelvete.»

Men klimaforskere er blitt angrepet av klimafornektere i tiår. De vet at tilliten skades når det brukes feilaktig skrekkretorikk.

En av grunnen til at forskerne stilte, er sikkert at de ser negative effekter av overdramatisering.

Ikke at utviklingen ikke er skummelt. En hetebølge eller oversvømmelse kan kalles et klimahelvete lokalt. Og noe av naturen kan kollapse. For eksempel korallrev.

Men jorden går ikke under. Vi er over tid blitt mye bedre til å håndtere ekstremvær og naturkatastrofer.

Og den verste skremmeren av dem alle, det er ikke en marginal stemme. Det er FNs generalsekretær António Guterres.

Denne uken var han i gang igjen på COP15, hvor han serverte nok en grunn til at han ikke lenger trengs lyttes til.

Nå sa han at menneskeheten begår selvmord.

INGENTING SKJER i KLIMAPOLITIKKEN? – Det er ikke sant, sa klimaforsker Snorre Kverndokk, som oppsummerte at det går altfor sent, men at mye likevel skjer. Til og med i USA faller utslippene, og de fleste land i verden har egne klimamålsettinger.

Klimaangst skaper han også.

Klimaaktivist Joachim Skahjem som nylig kastet maling på Monolitten, fortalte i podkasten Ness at han tror klimakrisen vil føre til at han selv og familien sulter i hjel.

Han viste til FNs generalsekretær som har snakket om en global matvarekrise alt i 2023. Og til den britiske tidligere vitenskapelige rådgiveren professor David King som i 2021 sa at vi har tre til fire år på å snu.

Mange vil innvende at det er politikernes manglende handling som gir klimaangst, ikke de harde utspillene.

Og der har de et poeng. For også norske politikere opererer med alternative fakta når det gjelder klima.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg innrømmet i sin selvbiografi at de bare satte nye og mer ambisiøse miljømål frem i tid, når de oppdaget at de ikke innfridde.

Miljøopposisjonen er ikke noe bedre. Hvert år lager MDG og SV helt urealistiske klimakuttplaner som de vet er umulig å nå selv med fullt flertall.

Samtidig gjøres det fremskritt. Vestlige land kutter i oljebruken og får ned utslippene. Kina satser på sol og kjernekraft. Og fornybar energi kan passere kull alt i 2025, tror Det internasjonale energibyrået.

Men omleggingen fra fossil vil ta mange tiår. Det er ikke lett, selv om det virker slik på FNs øverste sjef.

Kanskje er det vanskelig for aktivister å forstå at overdrevne, skremmende utspill kan skremme folk bort.

Men de trenger å ha med folk flest på laget. Og de aller færreste er klimafornektere de bare kan avskrive.

Derfor er det bra med rolige forklaringer fra stødige forskere som innbyr til tillit når de understreker alvoret. Men samtidig sier at de verste scenarioene ikke er de mest sannsynlige.

Slike folk kan man stole på!

Om overdreven skremming derimot hadde fungert, da skulle vi nådd netto null utspill for mange år siden.