Kommentar

Kjære russ, nyt det!

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

Selma Moren (t.h) sammen med en venninne, en av de få dagene hun feiret russetiden.

Alle de som sier russetiden er bortkastet? Ikke hør på dem.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Rus, bråk, hærverk og mobbing. Russetiden har utvilsomt et dårlige rykte, og det kan virke som historiene blir drøyere for hvert år.

Men det dystre bildet av ungdommer ute av kontroll har eksistert lenge, også da jeg var avgangselev.

At de rundt meg snakket om hvor bortkastet og unødvendig det var å feire russetiden, var med på å gjøre at jeg nesten droppet hele greia. Og vet du hva?

Det angrer jeg skikkelig på.

Jeg angrer på at jeg bare tok på meg russedressen to ganger, fordi jeg var mer opptatt av karakterer enn å skape minner med vennene mine.

Jeg angrer på at jeg aldri sto i en teit rundkjøring mens bilene tuta rundt meg, ikke sparte på et eneste russekort, eller kom for sent til en eneste skoletime.

Jeg kom en halvtime tidlig hver dag i tre år, jeg!

Det er slitsomt å være ung. Psykiske helseproblemer har økt blant unge de siste ti årene, og mange forteller om et stort press.

Derfor er det ikke så sikkert at det videregående elever trenger, er mer skole, og flere formaninger om hvor viktig det er å prestere til en hver tid.

Å feire at man er ferdig med 13 års skolegang, skulle bare mangle. Hvordan man feirer russetiden på en trygg, inkluderende måte, er en annen sak.

Men det går jo selvfølgelig an.

Selma Moren.

Da må vi snakke om hvordan vi får til det, på samme måte som vi snakker om hva vi gjør med mobbing, rus og utestengelse på andre arenaer.

At hele russetiden burde avlyses, er ikke noen varig løsning på noen av disse problemene.

Derfor, midt oppi rus-debatt, bekymrede foreldre og moralske taler om at skolen må komme først, og utdanning er viktigere enn alt: Å være ung burde også handle om å ha det gøy. God russetid!

Er det dumt å droppe russetiden? Nei, alle gjør som man vil! Det er litt synd å gå glipp av

