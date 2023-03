KRITISK: Det som gjør sterkest inntrykk, er å samtidig innse hvor håpløs lang vei vi har igjen til likestilling i fotballen, skriver tidligere NRK-programleder Carina Olset, for tiden PR-rådgiver i Corporate Communications.

Er det klubben eller mannfolka vi elsker?

På selveste kvinnedagen hadde NRK premiere på sin nye dokumentarserie «Kampen». Dessverre viser serien at vi trenger langt mer enn en kvinnedag for å gi fotballjentene det de fortjener.

CARINA OLSET, PR-rådgiver og tidligere NRK Sport-programleder

Serien på fem episoder bygger seg opp til Kampen: Toppseriemøtet mellom Rosenborg og Brann, som skal spilles på Lerkendal, og hvor Rosenborg har store ambisjoner om å sette ny, nasjonal publikumsrekord.

Målet og drømmen er å fylle stadion med drøye 21 000 mennesker.

Provoserende holdninger

For å si det sånn. De er milevis langt unna. Men det som gjør sterkest inntrykk, er å samtidig innse hvor håpløs lang vei vi har igjen til likestilling i fotballen.

Den første gangen tidligere Trondheims-Ørn kledde seg i sort og hvitt, som Rosenborg Kvinner, var en vårdag i 2021. Jeg var der.

Allerede da kunne jeg se konturene av et lag som hadde større selvtillit, og mer trøkk, enn bare noen måneder tidligere.

Stort sett de samme jentene, men med et merkenavn på brystet som sa at de var verdt noe.

STORKAMP: TV-serien «Kampen», som for tiden vises på NRK, handler om toppseriekampen mellom Rosenborg og Brann i juni 2022.

I TV-serien ser vi forsøket spillerne gjør på å overbevise RBK-supporterne i Kjernen til å støtte damene også, ikke bare herrene.

Akkurat det viser seg provoserende vanskelig, da Kjernen gjemmer seg bak at følelsene er knyttet opp mot laget, og det er ikke bare-bare å skru på følelser for damelaget.

Yeah right. Akkurat som noen i Kjernen elsket Michael Dorsin, Niclas Bendtner eller Marek Sapara, før de kom til Trondheim. Det er klubben vi elsker, eller?

Foreldre! Våkne!

Det gjøres mye riktig, med satsing på kvinner i alle de store klubbene. Flere og flere får proffkontrakter. Ute i Europa lever mange norske fotballjenter fotballdrømmen. Men det er ikke her vi må sette inn støtet.

For det første så er foreldre rundt vårt ganske land ALT for dårlig til å ta ansvar for likestilling.

Det må bli like naturlig å stille opp som trener for jentungen din, som det er at du gjør det for guttungen.

Fotballkampen mellom Rosenborg og Brann i toppseriekampen for kvinner på Lerkendal stadion i Trondheim.

Vi må også gjøre det til en naturlig del av familiens tradisjoner, at vi ser på viktige damelandskamper sammen på samme måte mange har gjort det med Drillos og andre herrelandslag opp gjennom årene.

Selvsagt skal vi se landskamp med Guro Reiten og gjengen – og vi MÅ møte opp på Ullevaal.

Så har jeg en sterk oppfordring til mine tidligere kollegaer i media. Når vi sier vi skal behandle kvinner på samme måte som vi behandler menn – så må vi gjøre det.

«Jeg skjønner at det er en viktig fotballkamp jeg bør få med meg, når det er Øyvind Alsaker som kommenterer – og ikke en random.»

Spar oss for B-laget

I mitt hode innebærer det at samme antall TV-kameraer skal brukes i Toppserien som Eliteserien, og de samme kvalitetsfolkene og fagpersonene som følger herrefotballen også skal følge kvinnefotballen.

Programledere/ reportere/ kommentatorer/ eksperter bør være de samme uansett om det er Toppserie eller Eliteserie.

Har dere noen gang opplevd at Jann Post, Torgeir Bjørn og Fredrik Aukland trekker til side når damene går skirenn? Eller at Daniel Høglund bare kommenterer når herrene spiller handball-VM?

Jeg skjønner at de ikke kan være på jobb hele tiden, i alle mesterskap, men da får det heller lages flere team, og bygges flere profiler.

Mange kamper igjen

Det ble rekord den 12. juni. Mest sannsynlig ikke på grunn av spillernes dugnadsinnsats, men fordi Brann satt rekord helga før – og trøndere liker ikke å tape.

Dessverre oppleves 11.636 tilskuere på Lerkendal fortsatt som glissent.

Og tross spillernes iherdige og tidvis vonde innsats for å vinne publikumsgunst – er det tydelig at det er mange kamper igjen! Og de kampene vinner ikke fotballjentene alene.



PÅ LERKENDAL: Det ble rekord på storkampen.